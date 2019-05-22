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新角色加入 天使能扮演復仇者聯盟嗎？

2019-05-22 07:00Dennis

進入到21世紀第一年，一名來自多明尼加的上古神獸，意外落入凡間棒球聖地，自新秀年往後10年之間，他每年固定以30轟，3成以上打擊率與百分打點成績在大聯盟內肆虐，令普荷斯(Albert Pujols)成為上一世代強打者的代名詞。

過去普荷斯在打擊區所釋放出火力與霸氣，不只是震攝所有大聯盟投手群，幾近無死角打法...
過去普荷斯在打擊區所釋放出火力與霸氣，不只是震攝所有大聯盟投手群，幾近無死角打法也令敵隊教練團始終苦無對策。 美聯社
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有了普荷斯讓人見識到，什麼叫做「天下無敵」，而他在打擊區所釋放出火力與霸氣，不只是震攝所有大聯盟投手群，幾近無死角打法也令敵隊教練團始終苦無對策。然而就當這隻上古神獸投入天使隊懷抱後，好似被奪去獠牙般，雖然全壘打火力依舊，可是往年傲人且穩定打擊率卻開始直線驟降，使得天使從原本期望倚靠神獸就可問鼎中原美夢中甦醒，一直到另一名大物出世後，才再次燃起了逐鹿中原希望。

如果漫威裡雷神索爾降臨人間，那麼楚奧特(Mike Trout)就是他在大聯盟裡的化身。他是一名年產30-30超級打者，再加上有如開外掛般跑壘速度與廣大守備範圍，打擊技巧精純，又會上壘，不僅是美聯，就算是在整個充斥著神物大聯盟裡，想要躲過他雷神之鎚重擊投手，儼然是屈指可數。如此百年罕見出世奇才，一支球隊如能有幸迎之，已是三生有幸，而座落於洛杉磯近郊的天使隊，則是有幸的網羅楚奧特這神話級般人物，再搭配起成名已久的上古神獸普荷斯，有了兩名大物的加持一般來說天使稱霸大聯盟的日子理應是為期不遠。

惜至今日始終無法見到天使這兩名史詩級人物合體後，為天使所帶來應有的效益與成績。雖楚奧特依舊被公認為是目前地表上最強球員，而普荷斯依然繼續把自己的生涯數據推向下一個歷史性里程碑，可是天使的戰績仍然是無法令它突破美聯西區門檻。2012球季在季後賽的驚鴻一撇也只是曇花一現，這一切失利似乎不符合常理。

楚奧特是一名年產30-30超級打者，再加上有如開外掛般跑壘速度與廣大守備範圍。 ...
楚奧特是一名年產30-30超級打者，再加上有如開外掛般跑壘速度與廣大守備範圍。 美聯社
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2019年版天使隊如往年一般，不同的是主政多年主帥索夏(Mike Scioscia)於上季過後告老還鄉，繼任奧斯瑪斯(Brad Ausmus)雖同樣的都是捕手出身，但他過去在老虎隊的作為，很難令人對他保有太大的期待，畢竟天使隊所面臨問題已是積勞成疾，如果想要破繭而出，除了球員自己本身對於自己與球隊信念外，就只能期待奇蹟了。

全明星外野手厄普頓(Justin Upton)於春訓尾聲時受傷，歸隊日遙遙無期，乍看之下天使似乎又要回到陪榜角色，可是這竟然意外成為天使轉機。在無計可施之下，天使隊從皇家隊釋出名單上撿回外野手古德溫(Brian Goodwin)。古德溫過去在國民隊始終搶不到固定出賽場次，接著被送至皇家後也都鬱鬱寡歡，沒想到這次趁著厄普頓入傷兵名單之際，在天使得到穩定打席數與出賽，古德溫也不負所望繳出不錯成績，稱職接下先發左外野位置。

在天使得到穩定打席數與出賽，古德溫（左）也不負所望繳出不錯成績，稱職接下先發左外...
在天使得到穩定打席數與出賽，古德溫（左）也不負所望繳出不錯成績，稱職接下先發左外野位置。 美聯社
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與古德溫同病相憐還有內野手阿史特拉(Tommy La Stella)。他是去年11月天使與小熊隊交易來的內野工具人。天使隊總管艾伯勒(Billy Eppler)過去兩季在交易市場內評價兩極，但他絕對想不到他近來所達成最成功交易，竟然都是些名不見經傳，上不了新聞版面交易。阿史特拉過去4季在小熊隊同樣也是無法找到自己定位，導致出場次數不固定。本季則是趁著內野手柯札特(Zack Cozart)受傷與貢獻度不佳之際，順勢找到自己舞台。阿史特拉本季代表天使所出賽40場比賽，所繳出的全壘打數已經超越過去在小熊4季總和，可看出現年30歲的他早已蓄勢待發把握機會做好準備。

古德溫與阿史特拉等人竄起，給予這支失去方向紅色戰艦帶來一股新氣象與氛圍，而這竟然都是總管艾伯勒過去在不經意之下，為球隊所帶來正面效應。盡管天使光環仍舊是環繞在楚奧特與普荷斯兩名紅花身上，可是他們周圍綠葉，所打造出氣氛乃是過去幾季前所未見。

復仇者聯盟與天使隊標誌，均是以A做為象徵。 取材自網路
復仇者聯盟與天使隊標誌，均是以A做為象徵。 取材自網路
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就算目前天使仍然是落後領先的太空人多達8.5場勝差，然而這支復仇者聯盟部隊所展現出求勝意志與頑鬥精神，已被許多媒體所注意，而雙刀流大谷翔平近期順勢回歸，為天使再增加不少強運氣勢。由於有了球員對於自己個人和球隊之間強力信念，使得這支球隊於接下來球季迎來無限可能。令球迷們深信，天使之光將會再次點燃！

太空人洛杉磯轉機多明尼加

Dennis

對體育賽事有無限的狂熱，從11人踢的足球，到9人打的棒球，還有5人投的籃球，再到台灣冷門到不行的冰球都有涉獵。曾為了真正了解棒球隊的運作奮不顧身的投入基層少棒，更於溫哥華冬季奧運期間，在NBC擔任後勤工作，對冬季運動有更深一層的了解。目前旅居加拿大溫哥華。

Dennis的部落格

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