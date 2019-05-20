MLB／菊池連4場優質先發 澆滅雙城本季主場首勝

2019-05-20 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



菊池雄星以六局丟三分僅一責失分的表現，換回本季主場首勝。 美聯社 分享 facebook

韓籍左投柳賢振續繳屠殺等級的數據，今天同日先發的日籍左投菊池雄星也沒太漏氣，讓前一戰豪取18分的雙城打擊火力降溫，以六局丟三分僅一責失分的表現，換回本季主場首勝，效力的水手也以7：4，免在四連戰中遭橫掃。

菊池雄星的失分集中在五局上，用接連兩個保送開局的他又在傳球時發生失誤，讓波蘭柯（Jorge Polanco）的犧牲觸擊不但變成內野安打、帶有一分打點，還多推進一個壘包，下一棒史構普（Jonathan Schoop）用滾地球換來2：1領先，沒想到游擊手克勞佛（J.P. Crawford）跟著守備失誤，多奉送雙城一分。

還好克勞佛懂得「道歉野球」，下個半局首位上場打擊就償還一支二壘安打，加上後面漢尼格（Mitch Haniger）、沃格巴克（Daniel Vogelbach）敲出連兩發全壘打，水手這個半局討回三分失土，也把菊池雄星的勝投給打回來。

自從四月底的短先發以來，菊池雄星近四場登板全是優質先發，養兵之計看似收到成效；水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）今天賽後表示，「你需要有個這樣的人在先發輪值中，跟對手說他們無法再予取予求，菊池今天辦到了，他這戰的速球真的很好。」

菊池雄星也回應，「過去這三天我看到雙城打擊正火燙，而且對速球很有辦法，但我的武器正是速球，所以不代表我不會拿出來對付他們，我今晚試著用速球壓過他們。」