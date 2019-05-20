MLB／光芒單局5保送相助 洋基灌7分要回美東王座

2019-05-20 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基掌握光芒投手失控，單局打出7分大局贏球。 美聯社 分享 facebook

前一天輸球的洋基沒把美聯東區王座還給光芒太久，今天六局下他們借助對方投手獻上的五個保送，一口氣灌入七分，最終就以13：5取勝光芒，洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後直言，「這是個好的例子，一旦你能掌握好球帶，你就可以得到像這樣大局。」

雙方打完前五局形成5：5，進入牛棚對決的光芒相形失色，六局下讓洋基進行11人次的攻勢，打線中除了勒梅休（DJ LeMahieu）外，人人都在這個半局上過壘，五個保送中包含一個對桑契斯（Gary Sanchez）的刻意保送，另外洋基還有四支安打出現，其中代打的艾斯崔達（Thairo Estrada）二壘安打，一棒清光三名跑者，成為拉開比數的關鍵。

布恩解釋這並非「神調度」，而是厄謝拉（Gio Urshela）三局上自打球擊中跨下，才派上艾斯崔達代打，「我想他應該沒事，只是跑起來不太舒服，雖然應該無大礙，但我們必須慎重起見。」

勒梅休雖然沒參與到大局，但七局下補上陽春砲在光芒傷口上灑鹽，除了他之外，賈納（Brett Gardner）和希克斯（Aaron Hicks）也分別在第二和第四局敲出全壘打，希克斯更是本季首轟。

在今年首度單局收獲七分的帶動下，洋基得到本季單場次高的13分，僅次於4月上旬對金鶯拿到的15分。