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MLB／3天內2度不跑壘成雙殺打 卡諾惹怒球迷

2019-05-20 09:10聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

卡諾跑壘不積極，讓他成為球迷公敵。 路透
卡諾跑壘不積極，讓他成為球迷公敵。 路透
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大都會今天0：3遭到馬林魚完封，不少球迷將五連敗的怨氣出在老將卡諾（Robinson Cano）身上，因為前天才被詬病跑壘缺乏積極性的他，今天又因為打擊完後停駐在打擊區變成雙殺打，儘管他賽後解釋以為是界外球，但難以阻斷各界檢視的眼光。

大都會想避免被全聯盟戰績最差的馬林魚橫掃，無奈前五局僵持不下，兩隊皆抱蛋而歸；大都會在四局上、一人出局時，終於由戴維斯（J.D. Davis）敲出今天全隊第一支安打，下一棒卡諾面對第一顆球就出棒，形成擦棒球在本壘前彈跳，捕手趕緊抓起來傳向二壘，封殺完戴維斯後游擊手遲疑了一會，才轉傳一壘完成這個雙殺守備。

卡諾擊完球後沒跑向一壘，反而低頭盯著球往哪滾，看到對手起身守備，也沒邁開步伐衝刺，當雙殺守備確定，這個半局攻勢告終後，他的反應卻是向主審爭論，讓總教練卡洛威（Mickey Callaway）跟著出動了解情況。

卡諾向媒體傾訴，那種球在百分之99的情況下是界外球，而且主審貝克（Jordan Baker）也沒在第一時間告知那顆球是在界內；從比賽畫面中來看，雖然不清楚貝克是否有口頭上的裁示，但捕手華力克（Chad Wallach）抓起球時，他就比出界內球的手勢。

這已經是卡諾三天內第二次因為放棄跑壘而製造出的雙殺打，而且兩次都結束該局攻勢；前天他將球打到投手正面，因為沒有衝向一壘而變成雙殺，當時他說，是因為記錯出局數，以為已經兩出局才沒跑，而且記分板也顯示錯誤。

卡洛威選擇相信子弟兵，「現在事情都針對卡諾而來，球是掉在界外區才轉進界內，他有看到是顆界外球，當走霉運時事情都是這樣。」

馬林魚投手阿坎塔拉演出2安打完封勝。 美聯社
馬林魚投手阿坎塔拉演出2安打完封勝。 美聯社
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大都會錯過契機後，終場遭到馬林魚投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）用89球完封，他全場僅被敲出兩支安打，有一個保送和八次三振，同場先發的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）則以七局失兩分承擔敗投。

卡諾大都會馬林魚

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