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MLB／釀酒人3轟退勇士 葉力奇19轟+日浦生涯首轟

2019-05-20 08:08聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

釀酒人今天客場和勇士戰到延長賽第十局，才辛苦以3：2脫穎而出，雙方這五分統統是用陽春全壘打所攻下，釀酒人除了當家主砲葉力奇（Christian Yelich）開轟外，華裔與日裔混血的新秀蓋斯頓日浦（Keston Hiura）也貢獻大聯盟首轟。

葉力奇一局上首打席就敲出今年第19轟，穩住他大聯盟全壘打王的地位，不過勇士小將亞古納（Ronald Acuna）下個半局不甘示弱，也用陽春砲將戰局扳平。

五局上蓋斯頓日浦讓勇士先發投手佛提奈維奇（Mike Foltynewicz）挨單場第二轟，升上大聯盟未滿一星期的他，第25個打席敲出首轟，證明今年在3A出賽37場就留下11轟的實力。

七局下勇士靠著弗里曼（Freddie Freeman）加入開轟行列追平成2：2，兩隊一路戰到加班，十局上甘默（Ben Gamel）補上這場比賽雙方的第五支陽春砲，最後成為致勝打點，結束這場拉鋸戰。值的一提的是，釀酒人今天三轟都是瞄準第一顆球就出手，也統統替球隊帶來領先，為這場客場十連戰之旅畫下帶有傳奇性的句點

釀酒人先發投手伍鐸夫（Brandon Woodruff）八局丟兩分的好投無緣奪勝，勝投記在王牌牛棚海德（Josh Hader）身上，他強力封鎖兩局、飆出三K，沒讓前一晚的挨轟情況重演。

勇士釀酒人大聯盟

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