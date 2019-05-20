MLB／柳賢振連續31局未失分 本季亞洲最強投手

2019-05-20 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



韓籍左投柳賢振持續繳出本季亞洲最強投手的表現，今天客場對上紅人，他先發七局無失分，率領道奇以8：3輕鬆獲勝，同時也將個人連續無失分紀錄推進到31局。

柳賢振雖然前面五局都各被敲出一支安打，但紅人打者無法從他身上討到更多，在第六、七局製造六上六下後，只用88球的他宣告收工，今天有一個保送和五次三振，防禦率來到1.52，現為全國聯最低。

柳賢振收下本季第六勝，同時也是客場首勝，柳賢振透露，其實今天一開賽感覺不對勁，球速降下來，球威也不夠犀利，還好有個雙殺讓他度過頭關，「從那之後我就能找回動能，主宰後面幾局。」

柳賢振目前連續31局沒掉分，追平道奇隊史第十長，距離郝西瑟（Orel Hershiser）在1988年創下的59局零失分紀錄，還有28局之遙。

道奇過去22場比賽贏下16場，先發投手群功不可沒，團隊防禦率2.05，144次三振、只有18個保送，尤其柳賢振的三振保送比更為驚人，本季九場出賽，給出59次三振卻僅有四個保送，此外，他給對手的得點圈打擊率也是誇張的24支0。

打擊方面，柳賢振雖然今天沒有敲出安打，但六局上、滿壘的打席，他揮出深遠右外野飛球，讓前隊友普伊格（Yasiel Puig）跳上界外區大牆才接殺，普伊格因為這個守備付出代價，第八局提前退場的他，被診斷出右肩拉傷。

貝林格（Cody Bellinger）和馬丁（Russell Martin）雙雙開轟力挺柳賢振，其中貝林格七局上的兩分砲，是他本季第17轟，由於釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）今天也轟出全壘打，貝林格現在仍以兩轟落後，不過4成05打擊率、66支安打、44分打點仍傲視群雄。