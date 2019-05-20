布萊恩棒子火熱 五月狂飆帶小熊走出低潮

小熊球星布萊恩（Kris Bryant）上週締造單場連三局開砲的紀錄，說巧不巧，上一次單場三響砲的小熊球員不是別人，正是2016年笑納國聯MVP的布萊恩自己。如今他又「故技重施」，不但一掃四月下旬OPS一度未達.700的陰霾，如今大幅提升到國聯第8的.963，彷彿正在宣示他將重返MVP爭奪戰的行列。

布萊恩之所以能夠重現他過往的頂級打擊火力，應可歸功於三項因素：左肩傷勢完全康復、換上新型球棒及小熊新任打擊教練（Anthony Iapoce）從旁相助。自去年五月下旬一次滑壘造成左肩骨挫傷後，布萊恩的打擊就開始陷入嚴重低潮。受傷前他的OPS高達1.022，受傷後竟降到只有.657，而且一直撐到6月底才進傷兵名單休養兩個月。對右打的布萊恩來說，左肩是他揮棒力量的主要來源。據統計他在弄傷左肩後，擊出飛球的平均飛行距離足足縮短了28英呎（約8.5公尺），足以讓一記越牆的全壘打變成無害的深遠高飛球。同時布萊恩擊球的平均初速也掉了有5英哩之多——差不多等於去年全大聯盟擊球初速第一的賈吉（Aaron Judge）跟OPS+只有75的戴斯蒙（Ian Desmond）之間的巨大差距。

小熊強打布萊恩在去年球季受傷之後，讓球迷不禁憂慮他將成為下一個海伍德，兩人將徹底拖垮小熊。還好這個擔心是多餘的，他不但恢復實力，甚至還打得更好！ 美聯社 分享 facebook

其次是布萊恩在擊出本季第二發全壘打時換上了戰斧球棒（Axe Bat）。這種握把類似斧柄的新型球棒並不是今年才首次亮相，早在2007年製造商就已申請專利，但直到近年來紅襪二壘手派卓亞（Dustin Pedroia）、外野手貝茲（Mookie Betts）及太空人中外野手史布林格（George Springer）等多位球星陸續開始使用才開始備受矚目。換句話說，這種握把造型特殊的球棒等同於已獲得三位MVP的實戰背書，而且未來還可能出現第四位——因為史布林格目前的17發全壘打及1.067 OPS都是美聯第一。

目前暫居美聯全壘打的史布林格，使用的球棒跟布萊恩是同一個牌子。 美聯社 分享 facebook

據布萊恩本人接受訪問時所說，原本他的戰斧球棒只是作為備用。但在那場比賽中他打裂了原來的球棒後，球僮送上來的卻是這隻戰斧球棒，心想何妨一試的他立馬就將球轟出牆外。這是布萊恩自開幕賽轟出首發全壘打後，間隔22場比賽才出現的第二支全壘打。但一換上新球棒，布萊恩馬上狂趕進度。自第二發開始直到單場三響砲之間的19場比賽中狂轟濫炸了10發全壘打，打擊三圍分別是.329/.451/.822。拜他的棒子火熱之賜，季初一度戰績1勝6敗的小熊也拿下14勝5敗的絕佳成績，一舉從釀酒人手中奪回國聯中區第一。

工欲善其事，必先利其器，布萊恩把吃飯的傢伙換成更犀利的戰斧球棒，長打火力瞬間暴增！ 美聯社 分享 facebook

最後則是上一季打擊表現不理想的小熊在球季結束後，馬上決定炒掉僅上任一年的打擊教練戴維斯（Chili Davis），找回過去任職小熊高層的伊亞帕斯出任打擊教練。伊亞帕斯先前擔任過三年的小熊GM特助，當時他的工作是負責照看農場打者的打擊狀況，也因此成為布萊恩在小聯盟時期的良師益友。布萊恩對伊亞帕斯正面積極的性格讚不絕口，由他出任打擊教練，至少在精神層面上對布萊恩有不小的助益，因為傷後復出的他正需要像伊亞帕斯這種個性的指導者來幫助自己重建信心。順帶一提，伊亞帕斯也是戰斧球棒的擁護者。

當然，小熊之所以能從季初在分區墊底瞬即登上第一，絕對不會是只靠布萊恩一人。捕手康崔拉斯（Willson Contreras）及游擊手貝茲（Javier Baez）目前的打擊表現都比布萊恩還要好。康崔拉斯的OPS高達1.046排名國聯第四；貝茲的.968也小勝布萊恩的.963幾個百分點。而這幾位年輕打者的共同點就是在伊亞帕斯擔任特助的那幾年裡都還在小聯盟奮鬥，或許在他們大放異彩後再次與這位「老長官」在大聯盟重逢，對他們都是一大助力。

大聯盟今年球季各隊捕手在打擊上可說是百花齊放，小熊捕手康崔拉斯(左)最是驚人，目前的11轟已超越去年整季的10轟。 美聯社 分享 facebook

去年小熊先是上半季表現欲振乏力，下半季好不容易奪回分區第一後，卻又在最後一天被釀酒人「下剋上」從分區冠軍的寶座拉下馬，最後更在外卡賽飲恨。不僅全無2016年打破百年魔咒儼然準備打造小熊王朝的氣勢，連被譽為「鬼才」的老教頭麥登（Joe Maddon）位子也險些不保。直到這個月他們的絕佳表現才又有了當年冠軍隊的幾分影子。儘管小熊陣中球星輩出，但布萊恩始終被視為是球隊的領頭羊（franchise player），未來小熊能否重回三年前的榮光，很大一部份也將取決於他能否重拾同一年勇奪MVP的鬼神表現。