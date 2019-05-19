MLB／靠總管精打細算 小市場光芒也立功

2019-05-19 14:37 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



光芒隊靠著年輕總管尼安德的操盤，以僅僅1300多萬美元的資金就打造出能競爭美東王座的陣容。(photo on Tampa Bay Rays Facebook Fanpage) 分享 facebook MLB美聯東區自古都是一級戰場，但本季與豪門洋基爭龍頭的竟然是小市場的光芒隊！截至19日，光芒與洋基僅以半場勝差互咬、競爭龍頭，外媒指出，小市場的光芒能以最少資源打造出能抗衡豪門的原因正是優秀的操盤，其中，身為數學系高材生的年輕總管尼安德居功厥偉，他精打細算挑選被其他球隊拋棄的球員，透過科學數據「逢低買進」，是光芒打出佳績的一等功臣。

聯盟墊底薪資

根據《MLB官網》報導，美東龍頭競爭對手光芒與洋基於19日打完三連戰的第二戰，光芒揮別首戰慘遭逆轉的陰霾，靠著海盜棄將梅道在延長賽擊出關鍵轟，以2:1擊敗洋基，重新以半場勝差優勢登頂，在強權環繞的美聯東區暫時脫穎而出；他們截至19日擁有著極佳的27勝16敗，放眼全聯盟，僅落後給3支球隊，能在球季打超過4分之1仍保持著佳績超乎季前預期。

光芒過往在聯盟是眾所皆知的小市場球隊，觀其球迷上座率，僅排聯盟倒數第二（最後一名的馬林魚目前手握全聯盟墊底的戰績），低迷的上座率說明其商業價值不高，而今年的《團隊薪資》是全聯盟最低的1300萬美元，但他們戰績卻領先薪資超過他們10多倍的紅襪隊，得歸功於管理階層的營運。

從砂礫中挖掘珍珠

據《維吉尼亞時報》報導，光芒隊的年輕總管尼安德從17年賽季正式接下總管以及副營運長的工作，這位年僅36歲、畢業於維吉尼亞理工數學系的高材生替球隊量身打造新的營運方法，他靠著科學數據分析，專門尋找被其他球隊放棄、但其實仍有潛力的選手，趁著低價買進，在為他們找到適合的位置或是改良他們的比賽動作，讓他們「脫胎換骨」。

舉例來說，光芒目前的投手三本柱除了去年的美聯賽揚獎得主史奈爾以外，另外2人都是「便宜貨」，從海盜交易來的葛拉斯諾有著極好的球速，但過往因控球極差，海盜試圖把他改造成後援投手，但依然無法解決問題而交易到光芒，光芒教練團替他改造投球動作後，並把他定位成先發投手，葛拉斯諾目前投出6勝1敗，防禦率低到2以下的賽揚等級成績。

至於另一位老將莫頓，則是光芒以低價從太空人隊簽下，這位老將被認為能投出比帳面還好的成績，果然本季目前4勝1敗，防禦率僅2.22。而19日揮出關鍵全壘打的梅道也是被海盜放棄的小將，光芒就是靠著尼安德仔細分析及小額投資，才能打造出能抗衡強權的「平民強隊」陣容。

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