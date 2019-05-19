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MLB／太空人首局打爆紅襪 6月前兩度10連勝史上第3支

2019-05-19 11:27聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

太空人瑞迪克全壘打。 美聯社
太空人瑞迪克全壘打。 美聯社
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太空人踢館紅襪第二戰，一開賽就打爆先發投手貝拉斯格斯（Hector Velazquez），讓他只丟0.1局退場，太空人這個半局注入五分奠定勝基，終場以7：3提前鎖定系列賽勝利，同時也笑納本季第二度十連勝。

太空人首局就出現一支三壘安打、兩支二壘安打、一支安打和兩個保送，進行九個人次的猛攻，貝拉斯格斯在比數形成0：3時就被換下場，接手的布魯爾（Colten Brewer）將留在壘包上的跑者統統送回，讓貝拉斯格斯承擔這個半局的全部失分，防禦率從3.95暴漲至5.53。

今年只打46場比賽太空人就第二次締造十連勝，成為大聯盟史上第三支在六月之前兩度十連勝的球隊，前面分別是1941年的紅雀和1955年的道奇。

太空人不只31勝15敗戰績傲視全聯盟，今天賽前他們的團體安打數、打擊率、上壘率、長打率和得分全都霸占數據榜第一。

紅襪今天打擊亮點是瓦茲奎茲（Christian Vazquez），他在四局下敲出一發陽春砲，本季累積六轟已經創下生涯最佳成績，值得一提的是，這發相反方向的右外野全壘打掉在標竿附近，飛行距離只有311呎，為今年大聯盟最短的一轟。

紅襪原本有機會在五局下追平比數，不過無人出局，一、二壘有人的機會，在太空人換上牛棚後無法有所突破，甚至還從此熄火，讓對手製造14上14下直到比賽結束。

紅襪大聯盟

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