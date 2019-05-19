MLB／穆西納回母校史丹佛開球 教練透露曾是二刀流

2019-05-19 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



穆西納。 美聯社 分享 facebook 洋基退役名投穆西納（Mike Mussina）今年將成為第一位來自史丹佛大學的名人堂球員，最近正在打太平洋12校聯盟的史丹佛大學，也順勢邀請這位大學長出席賽前的開球儀式，鬍子一片斑白的穆西納再次站上投手丘，游刃有餘將球送進捕手手套中。(影片連結)

今年一月揭曉的名人堂票選結果，第六度叩關的穆西納以76.7％得票率，通過75％門檻，和前洋基守護神隊友李維拉（Mariano Rivera）同年踏入名人堂，七月底將舉辦正式儀式入殿。

身為第一位闖進棒球名人堂的史丹佛榮譽校友，穆西納不只獲邀為母校開球，甚至就將美國時間5月17日當天訂為「穆西納日」，校方甚至頒發紀念匾額恭賀穆西納。

穆西納穿著25號史丹佛大學球衣，輕鬆地步上投手丘，隨即將球投出，球剛好掉進好球帶，現場響起一片掌聲，和合作捕手握手致意的他也露出笑容；這場比賽史丹佛大學最終在穆西納的親臨加持下，以8：5力克俄勒岡州立大學

見到神級學長的史丹佛一壘手達施巴赫（Andrew Daschbach）說道，「他聊到從史莫茲（John Smoltz）手中敲出的生涯首安，還有一些軼事，身為棒球癡，我們真的很感恩。」

史丹佛教練埃斯克（David Esquer）加碼透露，「穆西納剛進來時是二刀流，菜鳥時守過一點點游擊，但沒有維持太久，很少見有人可以身兼投手和游擊。」