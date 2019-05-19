MLB／大都會連輸馬林魚 教頭卡洛威傳飯碗危機

2019-05-19 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



卡洛威(左二)上場與投手交談。 路透 分享 facebook 大都會今天以0：2不敵聯盟戰績最差的馬林魚，苦吞四連敗，飯碗可能不保的大都會教頭卡洛威（Mickey Callaway）依舊淡定，「我明天還會執教大都會，我樂觀看待，也會繼續帶領這支隊伍達成一些特別的成就。」

大都會先發投手馬茲（Steven Matz）狀態不佳，開賽就被首名打者伯提（Jon Berti）敲出全壘打，因為用球數偏高，最後只撐3.2局就退場，共丟掉兩分，另有兩個保送和六次三振。

反觀馬林魚同場先發的洛培茲（Pablo Lopez）投滿七局，只被敲出一支安打、無失分，還送出七次三振，以本季代表作率領牛棚投手合繳完封。

卡洛威2017年底接下大都會教鞭，去年首個賽季一開始率隊打出氣勢，以11勝1敗寫下隊史最佳開局，然而好景不常，最終一整年只收77勝85敗，勝率未達五成，在國聯東區也只排名第四。

今年打完前44場賽事，大都會在最近的四連敗後，目前20勝24敗掉出五成勝率，現在暫居國聯東區第三，也讓卡洛威走人的傳聞加劇。

不過卡洛威看似氣定神閒，「身為一名領袖，你不能只擔心自己，我每天的目標是讓全體進步，維持一貫並且確定選手們持續前進。」

根據美媒消息，大都會並不打算在這個客場之旅做出任何變革，意即卡洛威這兩天還能保住大位，明天和馬林魚系列賽最後一戰也會繼續現身休息區。