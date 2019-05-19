MLB／林子偉重訓中 預計29日開始棒球訓練

2019-05-19 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



林子偉重訓中，預計29日開始棒球訓練。 世界日報。 分享 facebook 紅襪隊傷兵將陸續歸隊，台灣好手林子偉已經開始重訓，最快在5月29日就能重新開始進行棒球訓練，而因肌腱炎休兵的普萊斯（David Price）則將在22日擔任對藍鳥系列賽首戰先發。

林子偉在5月4日對白襪之戰時，因盜壘導致左膝內側副韌帶拉傷，也被放入球隊10天傷兵名單，診斷後預估無法在10天後立刻歸隊，不過不如想像中嚴重，日前已開始跑步練習。

林子偉目前都隨隊進行治療、復健，今天出現在重訓室訓練，總教練柯拉（Alex Cora）表示，結束22日開始的客場七連戰後，林子偉有機會開始棒球方面的練習；紅襪將在29日回到主場迎戰印地安人。

普萊斯在5月3日對白襪時投六局、被敲七支安打，丟掉三分自責分，送出五次三振、兩次四壞，隨後被診斷出左手肘肌腱炎而停機，如今確定歸隊日期，而且是在生涯表現一向不錯的藍鳥主場出賽，普萊斯生涯在藍鳥主場出賽17場，拿下12勝1敗、防禦率3.31。

除了普萊斯外，伊瓦迪（Nathan Eovaldi）也在努力重返先發行列，預計22日進牛棚練投，伊瓦迪表示，手臂感覺不錯，不過一切還是謹慎為上，「我們要確定一切朝正確方向在走。」

霍特（Brock Holt）、派卓亞（Dustin Pedroia）則將在今明兩天的3A賽事出賽，霍特以二壘手為主，派卓亞則擔任指定打擊。