MLB／韓職投回大聯盟 藍鳥蝴蝶球左投上次先發近11年前

2019-05-19 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



費爾本德。 報系資料照 分享 facebook 藍鳥作客白襪的比賽今天在大雨中開打，只打了五局就以1：4裁定藍鳥輸球，讓先發的費爾本德（Ryan Feierabend）吞下自2008年來的第一敗；這位33歲的投手今天一站上投手丘就寫下歷史，成為藍鳥隊史第一位蝴蝶球左投。

費爾本德先發四局被敲七支安打，包含一開賽被開路先鋒賈西亞（Leury Garcia）揮出陽春砲，掉的四分都是責失分；由於比賽在因雨中斷三小時後不見繼續開打的可能，因此紀錄上只打完五局上就宣布裁定，費爾本德此役「完投」四局，成為大聯盟1961年來，第五位只投四局就能完投的球員，也是2006年來首見。

這是費爾本德自2014年後重返大聯盟投手丘，卻嘗到睽違近11年的敗投滋味，防禦率9。

33歲的費爾本德今年春訓時以小聯盟合約加入藍鳥，在3A表現不俗，三場先發防禦率2.70，讓先發輪值因傷兵告急的藍鳥，拉上費爾本德救急，剛拿到生涯第一次完投的他說，「你從不會希望看到隊友因傷折損，但我身為一位老經驗的投手，能做的就是在背後待命，希望後面還有更多機會。」

費爾本德2006年自水手出道，絕大多數時間在小聯盟浮沉，2015年起他遠赴韓職，直到去年都還待在KT巫師隊，上賽季八勝八敗，防禦率4.30。

費爾本德上一次大聯盟先發是2008年9月，相隔10年又236天是大聯盟史上第九長的等待，當時在水手的他對上有大葛雷諾（Vladimir Guerrero Sr.）在陣的天使，如今他卻和敵手的兒子小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）同隊，還在背後鎮守三壘。