MLB／田中將大踢球傷到腳 洋基遭逆轉失龍頭

田中將大。 路透 分享 facebook 洋基日籍投手田中將大今天繳出六局無失分的好投,不過退場方式不如所願,一記看似美技的腳擋傳球刺殺,卻導致田中將大不得不退場檢查,最終洋基以1:2在延長賽11局遭光芒逆轉,掉回美聯東區第二。

田中將大今天開局就連飆3K,六局僅被敲出三支安打,送出六次三振,沒有四壞,完全壓制光芒打線,六局上在兩出局、二壘有人時,面對迪亞茲(Yandy Diaz)敲出的投手方向強襲球,田中將大用腳擋下,而且剛好彈往一壘,讓一壘手渥特(Luke Voit)輕鬆接起踩壘刺殺。

不過田中將大回到休息區後頻頻搖頭,與防護員討論後,走進通往室內的走道,只投了88球就提前退場,所幸經X光檢查後未發現骨裂,僅是右脛骨挫傷。

田中將大表示,受傷的部位有些腫脹,對於下一戰能否正常先發,目前無法評估,「要看看明天的狀況如何,我想要從現在開始評估。」

雖然提前退場,不過田中將大表現明顯回穩,近三場先發都至少投滿六局,且失分在兩分以下,洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示:「他投得非常好,滑球很棒,指叉球也是關鍵,速球也沒有犯錯,這場比賽控球很好,可惜最後必須退場,但已經是另一場很棒的先發。」

洋基雖然在三局下靠著史奈爾(Blake Snell)在滿壘時暴投率先得分,不過七局上光芒隊羅伊(Brandon Lowe)的陽春砲讓比賽回到原點,雙方打進延長賽,直到11局上米道斯(Austin Meadows)的陽春砲才分出勝負。

