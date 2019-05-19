MLB／田中將大踢球傷到腳 洋基遭逆轉失龍頭

2019-05-19 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



田中將大。 路透 分享 facebook 洋基日籍投手田中將大今天繳出六局無失分的好投，不過退場方式不如所願，一記看似美技的腳擋傳球刺殺，卻導致田中將大不得不退場檢查，最終洋基以1：2在延長賽11局遭光芒逆轉，掉回美聯東區第二。

田中將大今天開局就連飆3K，六局僅被敲出三支安打，送出六次三振，沒有四壞，完全壓制光芒打線，六局上在兩出局、二壘有人時，面對迪亞茲（Yandy Diaz）敲出的投手方向強襲球，田中將大用腳擋下，而且剛好彈往一壘，讓一壘手渥特（Luke Voit）輕鬆接起踩壘刺殺。

不過田中將大回到休息區後頻頻搖頭，與防護員討論後，走進通往室內的走道，只投了88球就提前退場，所幸經X光檢查後未發現骨裂，僅是右脛骨挫傷。

田中將大表示，受傷的部位有些腫脹，對於下一戰能否正常先發，目前無法評估，「要看看明天的狀況如何，我想要從現在開始評估。」

雖然提前退場，不過田中將大表現明顯回穩，近三場先發都至少投滿六局，且失分在兩分以下，洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「他投得非常好，滑球很棒，指叉球也是關鍵，速球也沒有犯錯，這場比賽控球很好，可惜最後必須退場，但已經是另一場很棒的先發。」

洋基雖然在三局下靠著史奈爾（Blake Snell）在滿壘時暴投率先得分，不過七局上光芒隊羅伊（Brandon Lowe）的陽春砲讓比賽回到原點，雙方打進延長賽，直到11局上米道斯（Austin Meadows）的陽春砲才分出勝負。