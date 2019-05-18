MLB／專攻塞揚強投？ 馬林魚打爆狄葛隆止7連敗

2019-05-18 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



狄葛隆。 美聯社 分享 facebook

賽前正處七連敗的馬林魚今天終於成功止敗，而且還是在主場棒打國聯塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom），儘管後來遭到大都會拉尾盤追回五分，終場馬林魚還是以8：6守住勝利。

馬林魚打線突破狄葛隆，從他手中敲出九支安打，第三局到第五局都能要到分數，其中阿法洛（Jorge Alfaro）更敲出兩分砲，讓狄葛隆最終五局投球丟掉七分，有六分是自責分，吞下本季第五敗。

馬林魚贏球後戰績11勝31敗仍居大聯盟墊底，被專家點名打擊是最弱一環的他們，今年唯二打爆的投手都是塞揚獎強投，除了今天的狄葛隆外，還有4月21日的國民王牌薛則（Max Scherzer），兩人都單場狂丟七分。

二局上阿隆索（Pete Alonso）用陽春砲率先開張後，大都會就被馬林魚先發投手李察茲（Trevor Richards）壓制一路沉寂，直到七局上一人出局後，戴維斯（J.D. Davis）接在隊友的安打後，揮出兩分砲擊退李察茲，也讓大都會再得到分數。

大都會接著又在八局上討回三分，阿隆索更是用陽春砲完成單場雙響，馬林魚趕緊推出羅莫（Sergio Romo）強力關門兩局，沒讓煮熟的鴨子飛走。