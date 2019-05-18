MLB／太空人9連勝 普雷斯利創39場無失分紀錄

2019-05-18 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



紅襪和太空人展開前、後屆世界大賽冠軍的交鋒，太空人靠著史布林格（George Springer）八局上的逆轉兩分砲，客場以3：1報了去年美聯冠軍賽之仇，拿下系列賽首勝，正處九連勝的他們戰績30勝15敗，續擁全聯盟最佳。

太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）前五局無失分，送出七次三振，等他下場紅襪立刻棒打牛棚，六局下波賈茲（Xander Bogaerts）率先安打上壘，兩出局後瓦茲奎茲（Christian Vazquez）適時安打首開紀錄。

紅襪先發投手波瑟羅（Rick Porcello）和柯爾同場較勁，不過一路投到第八局的他卻在最後破功，先被馬里斯尼克（Jake Marisnick）敲安，又讓下一棒的史布林格（George Springer）敲出逆轉兩分砲，自己搞丟勝投。

史布林格在今年賽季前45場比賽就敲出17轟，打破太空人隊史紀錄，過去是由柏克曼（Lance Berkman）在2008年保持16轟的紀錄。

太空人趁著八局上無人出局繼續追討保險分，紅襪換下波瑟羅啟用牛棚，仍讓瑞迪克（Josh Reddick）高飛犧牲打再下一城。

八局下太空人換上牛棚大將普雷斯利（Ryan Pressly）登板，他送出三上三下帶有一K，功成身退後創下大聯盟新紀錄，跨季連續39場出賽未失分，刷新金布瑞爾（Craig Kimbrel）2011年在勇士時期創下的38場紀錄、獨居領先。

普雷斯利上一場掉分已經是去年賽季8月11日的事，當時太空人剛把他從雙成交易過來，而這一分未失的39場比賽，他投出47次三振，只有三個保送。