MLB／大聯盟首位出櫃球員 伯克發明擊掌手勢卻晚景淒涼

2019-05-18 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



伯克發明擊掌手勢。 擷圖自推特 分享 facebook 伯克。 擷圖自推特 分享 facebook 台灣立法院昨天三讀通過同婚專法，成為亞洲第一個接納同性婚姻的國家；不像美國職籃NBA近年來有不少「出櫃」球員大方承認性向，大聯盟同性戀少有耳聞，最早公開喜歡男性的，是70年代道奇外野手伯克（Glenn Burke），不過他卻因此提早離開球壇，甚至早逝。

伯克曾是道奇球星，當時年僅24歲的他還是1977年世界大賽對抗洋基的先發陣容之一，儘管當時他沒有公開性向，但道奇隊友和行政層都知道這「不能說的秘密」，沒想到消息還是傳達到球迷耳中，為了平息球迷的質疑，道奇甚至拿出7萬5000美元要伯克趕快找位女子結婚，這筆交易遭他拒絕。

道奇最後在伯克升上大聯盟的第三年，就將他交易到運動家，除了道奇隊友震驚外，伯克在新東家也相當不好過，運動家教頭馬丁（Billy Martin）是出了名的恐同人士，後來伯克只在這裡待了兩年多，就此結束八年的職棒生涯，大聯盟四個賽季留下2成37打擊率、兩轟和38分打點。

退役14年後，伯克曾告訴紐約時報，「歧見讓我的棒球生涯比原本該有的更早結束，但我不曾因此改變。」退休後伯克藥物成癮並成為遊民，1995年他因愛滋病併發症逝世，這位發明擊掌（High-Five）手勢的棒球好手得年僅42歲。

比恩（Billy Bean）是大聯盟唯二被人所知的同性戀球員，1987年從老虎出道的他，一樣也只有短短的六年大聯盟生涯，不過他是在退役四年後才公開性向，他在2014年成為大聯盟第一位親善大使，現在也是主席曼佛瑞（Rob Manfred）的特助，在球員間分享LGBTQ相關議題。

比恩曾說，「別讓任何人奪走你的夢想，生命最棒的就是你可以掌控你全部人生，關懷所有外在事物，讓人生成為美滿之地。」