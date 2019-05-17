MLB／名字鬧雙胞 一場比賽兩個奧斯丁‧亞當斯

2019-05-17 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



兩個亞當斯同場。 擷圖自推特 分享 facebook 一場大聯盟比賽能有幾個奧斯丁‧亞當斯（Austin Adams）？今天水手與雙城之戰的答案是兩個，兩隊都在本周叫上同樣名為「奧斯丁‧亞當斯」的後援投手，早有耳聞彼此的兩人，今天終於有機會在球場相見，忍不住想告訴對方，「我遇過太多拿著你的球員卡來找我簽名的球迷！」

28歲的亞當斯中間名為Lance，水手在本周二將他升上大聯盟；32歲的亞當斯中間名則是David，在今天獲得雙城通知晉升，這是他自2016年後首次站上大聯盟。

素未謀面的兩人來自不同的亞當斯家族，過去就曾耳聞彼此，L.亞當斯說：「他的年紀比我稍長，他在2009年選秀獲選時，我還是高三生，所以我的大學教練打了電話給我，問我是否不會去念大學了，我說那是不同的奧斯丁‧亞當斯，別取消我的獎學金，我還需要它。」

L.亞當斯坦言，兩人名字與姓氏都相同確實帶來困擾，他從去年開始使用中間名，希望能區別兩人，「但感覺每個人還是都會搞混。」兩人今天終於同場遭遇，儘管賽前還沒機會碰面，但L.亞當斯迫不及待，「我想告訴他，我遇到拿著他的球員卡來找我簽名的數量有多驚人。」

他笑說，自己從沒簽過這些搞錯的球員卡，「如果有人拿著我的小聯盟球員卡找他，希望他也沒簽。」