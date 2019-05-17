MLB／兩投手沒等採訪就開溜 紅襪教頭點名再教育

2019-05-17 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪後援投手沃克曼。 美聯社 分享 facebook 打卡下班時間是門學問，紅襪後援投手沃克曼（Brandon Workman）和貝瑞瑟（Ryan Brasier）前天因為趕在記者採訪前先一步離開球場，讓總教練柯拉（Alex Cora）很不爽，直接點名兩位球員需要再教育。

紅襪前天以4：5在延長11局不敵洛磯一役，輸球背後卻有驚人紀錄的誕生，先發投手塞爾（Chris Sale）只用七局就飆出17次三振，賽後當然也吸引媒體聚集採訪。

問題在於，第八局搞砸領先的沃克曼，以及在第11局掉分的貝瑞瑟，賽後趕在休息室開放記者採訪前先一步離開，以至於所有與輸球相關的問題，也全都落在塞爾身上。

塞爾自行承擔輸球責任，他說：「棒球是一種講究時機的運動，投七局很棒，17次三振也很棒，但我也在糟糕的時間點丟掉了兩分，我想球評也在第10局或11局說了這件事，那兩分讓洛磯重新回到比賽中。」塞爾該役投七局失兩分，就是在第七局挨了亞瑞納多（Nolan Arenado）的兩分砲，讓比分從3：0變成3：2。

王牌投手演出七局宰制好投，賽後卻一肩扛下輸球責任，柯拉對此不太高興，他表示，「我會再次告訴每一名球員，負責、坦率與說明是每名球員都該做到的事，我會確保這樣的事不會再次發生。」柯拉也趁此機會誇讚了塞爾，「他表現出負責與坦率的態度，那才是你想要的球員。」