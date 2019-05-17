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MLB／腹肌傷過人來 貝爾川：賈吉今年好不了

2019-05-17 09:01聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基隊賈吉進入傷兵名單。 美聯社
洋基隊賈吉進入傷兵名單。 美聯社
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洋基重砲賈吉（Aaron Judge）因腹肌拉傷進入傷兵名單，何時能以健康之姿回到陣中？退役名將貝爾川（Carlos Beltran）以自身經驗評估，「我不認為他本季可以恢復到完全健康的狀態。」

洋基一籮筐的傷兵中，以賈吉的傷情最不明朗，他在4月就因左腹拉傷進入傷兵名單，但至今沒有歸隊時間表；貝爾川目前在洋基球團內任職，擔任總經理凱許曼（Brian Cashman）的特助，今天出席由洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）主辦的慈善壘球賽時，以同樣曾受腹肌傷勢困擾的過來人身分受訪。

「我不認為他本季可以回到完全健康的狀態。」貝爾川曾在2015年因相同傷勢缺陣三周，整季未能100%痊癒，「如果他能回到100%健康，那很棒，但至少就我的案例來說，我沒能完全痊癒，直到球季結束仍感覺得到傷勢。」

貝爾川指出，「那是你隨時都會用到的肌肉，除非球季結束，否則那樣的疼痛不可能消失。」不可能等待100%的復原，貝爾川說：「到了某個時間點，他就必須做出決定，他是個聰明的球員，我相信在他做好準備時就會做出決定。」

當時貝爾川歸隊後，仍在最後67場比賽繳出2成92打擊率、12轟、37分打點的不俗成績，而他也相信賈吉帶傷歸隊後足以應付場上狀況；他也建議賈吉，與總教練布恩（Aaron Boone）隨時對話，「痠痛時就讓教練知道，我知道每位球員都想待在打線中，但教練也必須適時給予他一些喘息空間。

貝爾川賈吉洋基

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