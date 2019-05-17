MLB／50轟不是誇口？葉力奇5月中旬已敲18轟

2019-05-17 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



在季前廣告中誇口今年將敲50發全壘打，釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）看來不像在說玩笑話，今天對費城人演出本季首度客場雙響砲後，本季全壘打數以18轟繼續在大聯盟獨走。

釀酒人今天以11：3擊敗費城人，先發投手戴維斯（Zach Davies）投六局失三分（一分責失），推進個人開季五連勝，本季至今九場先發責失分不超過兩分，防禦率僅1.54。

釀酒人以四轟護航戴維斯的勝投，但他本人也很爭氣，本季前16打數僅一安打的他，此役三打數敲出兩安打帶有一分打點，他對此笑說，「我很幸運打到了對的位置。」

打線最大亮點首推上季國聯MVP葉力奇，他賽前累積16發全壘打，就有15轟產於自家的米勒球場，堪稱「主場限定」的全壘打製造機，但今天讓費城市民銀行球場也見證他的重砲威力，演出本季首度客場雙響砲，在第一局和第八局各扛一發陽春砲，將全壘打數推進到18轟，領跑全大聯盟。

有趣的是，大聯盟季前推出「Let the Kids Play」廣告第二彈，葉力奇宣稱本季將敲50轟，讓一群球星跟著幼稚地加碼全壘打數；如今5月才過一半，葉力奇已敲18轟，也讓美國媒體挖出這段影片，開玩笑稱：「還記得他曾在MLB的季前廣告誇口將敲50轟嗎？現在看來可能並不誇張。」