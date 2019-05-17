馬林魚打線糜爛至極 再不振作恐創史上最差紀錄

16日，邁阿密馬林魚又輸球了，吞下近期的七連敗，戰績跌到10勝31敗，勝率僅.244。雖然馬林魚會常常輸球，是眾人預料之中的事，但跟去年崩盤到谷底的巴爾的摩金鶯一樣，大家好像沒預見馬林魚今年開季會打得如此淒慘。馬林魚本季連勝最多不超過兩場，四場（含）以上的連敗卻經歷了多達五次。若按目前的勝率走下去打滿全季，馬林魚最終會吞下122場敗仗，這個數字不只比去年的金鶯隊（115敗）還糟很多，更將寫下大聯盟自1908年至今最差的單季戰績記錄。（所有數據、資訊截至5月16日）

馬林魚本季投打表現都相當的糟，打線非常疲軟，牛棚大量失分，近來又吞下7連敗。 美聯社 分享 facebook

或許最令人感到吃驚的是，馬林魚戰績那麼慘，並沒有受到太多壞運氣的影響，而是他們的實力和表現真的是弱到不行。他們現階段的得分（105分）足足比失分（201分）少了96分，按照棒球數據專家詹姆斯（Bill James）以得失分為基礎所發明的「應得戰績」公式，馬林魚得失分差所「應該」產出的戰績是9勝32敗，甚至比他們現有的成績還糟糕。

馬林魚16日輸給光芒，打線34打數七安打（打擊率.205），一分都打不回來，慘遭完封，不過這對馬林魚球員來說好像已經見怪不怪，因為他們本季已被對手完封多達九次，遙遙領先其他大聯盟球隊，而這也是馬林魚今年重建戰力的最大問題所在：進攻火力不單「爛」而已，還創下大聯盟百餘年來極其罕見的超低迷水準。

馬林魚的團隊打擊成績，幾乎各個項目都在全聯盟敬陪末座，除了打擊率.218小勝在全聯盟墊底的辛辛那提紅人（.216）一點點，其他諸如上壘率（.281）、長打率（.307）、攻擊指數（.587）、得分（105）、二壘安打數（48）、三壘安打數（0，沒錯，他們今年還沒打出三壘安打）、全壘打數（24）、打點（102）等數據，皆為今年大聯盟最差。但這些還不是最令人看不下去的部分。

馬林魚團隊打擊狀況實在太差，幾乎各項進攻指數都在大聯盟殿底。 美聯社 分享 facebook

馬林魚如此慘烈的打擊發揮，假使放到大聯盟過去百餘年來的框架之下，軟爛程度同樣令人咋舌，可能只有「史詩級」這樣的形容詞足以描繪他們的不堪。馬林魚本季到目前為止的進階攻擊指數OPS＋（經球場因素校正後的攻擊指數，以100為聯盟平均）為66，代表他們的火力表現比聯盟平均差34％，大聯盟從1890年至今，還從未有一支球隊打滿一整季後，OPS＋的數值少於70，由此可見馬林魚現在的打線狀態之差。

這支國聯東區墊底球隊的打者裡，只有他們在今年初以一年200萬美金簽下的33歲資深內野手渥克（Neil Walker）打擊火力高於聯盟平均，其餘打者的產出全都在拖垮球隊的得分效率。

去年打出全隊最多安打、攻擊指數優於聯盟平均14％的安德森（Brian Anderson），本季打擊成績大跳水，打擊率自.273掉到.224、攻擊指數也只有.604；經常擔任四棒打者、年紀還不到30歲的資深二壘手卡斯楚（Starling Castro），打擊三圍是慘不忍睹的.226／.275／.289（打擊率／上壘率／長打率）；用球隊原本的明星球員瑞爾穆托（J.T. Realmuto）換來的年輕重砲捕手阿法洛（Jorge Alfaro），直到昨天才揮出本季第一支二壘安打，長打率不及.400，表現不及格；而他們近年積極栽培希望能夠成為野手陣容核心的前大物新秀、25歲外野手布林森（Lewis Brinson），本季打出來的數據（OPS.510）比去年更糟，4月底就被下放小聯盟重練，未來前景愈來愈不樂觀。

馬林魚未來的希望阿法洛(右)雖然昨天打出兩支二壘安打，但球隊還是遭到光芒完封，而且阿法洛雖然有5支全壘打，但整季二壘打就這兩支。 美聯社 分享 facebook

從得分的角度來看，今年的馬林魚也秀出了少有前人碰觸到的下限，場均得分僅2.56分，歷史上只有1909年的華盛頓參議員（2.45分）、1908年的布魯克林蘇波巴斯（2.44分）和1908年的聖路易紅雀（2.42分），平均每場得分比本季的馬林魚更低。

馬林魚現階段的105分得分，若拉長到一整個球季162場的維度，會是415分。大聯盟自1972年之後（撇除因為罷工而被縮短的1972、1981、1994、1995賽季），就再也沒有球隊單季得不超過500分（連去年的金鶯整季下來都還得到了622分），1971年的聖地牙哥教士是最後一支打滿整季162場比賽且得分不超過500分的球隊。此外，1961年大聯盟將賽程從154場加長到162場後，打滿整季最低的得分紀錄是463分，由1968年的芝加哥白襪創下，要記得，那年是大聯盟史上著名的投手主宰年，整體環境對打者發揮極不友善（當時聯盟平均攻擊指數為.639），馬林魚能在當今全壘打滿天飛、得分效率遠優於1968年的時代（今年聯盟平均攻擊指數為.736），繳出比那時的白襪還差的打擊數據和得分產出，更顯其荒謬絕倫。

這支火力令人不忍卒睹的馬林魚，甚至有機會加入1942年費城人的行列，成為大聯盟過去一百年來第二支單季得分不超過450分的隊伍。

不過馬林魚剩餘球季的打線輸出，真的會一直像開季前一個半月這般無能嗎？面對球季之初的火力疲軟，馬林魚不是毫無作為，他們早在4月19日就炒掉了原先的打擊教練帕利亞魯洛（Mike Pagliarulo），從傷兵名單迎回以打擊見長的打者庫柏（Garrett Cooper），並在5月11日叫上了在小聯盟3A打擊表現不俗的新秀外野手拉米瑞茲（Harold Ramirez），希望透過人事的更動、打線的調整，提振缺料又乏力的打擊群。這些轉變都還要更多時間發酵，或許在接下來的一兩個月內真能改善魚群的打擊產出，搭配上打擊實力不止目前狀態的低潮打者如安德森、卡斯楚、老將葛蘭德森（Curtis Granderson）等人手感回溫，讓馬林魚避免成為史上火力數一數二爛的球隊。

然而，就算馬林魚後續的進攻表現有所改進，還是無法改變他們開季寫下攻擊火力跌落深如馬里亞納海溝谷底的鐵錚錚事實。即便目前處在徹底打掉過去、從零重建的過程中，但這種有可能締造歷史紀錄的差勁打擊，以及不堪入目的場上競爭品質，只會持續蹂躪馬林魚早已殘破不堪的公眾形象和球迷信任度，或許老闆基特（Derek Jeter）相信球迷會在球隊徹底重建、變得強盛之後回流，但有時候刀刀見骨所造成的傷口太深，是沒有辦法完全復原、會永久留下傷疤的。

對馬林魚現在的慘況，老闆基特(左)竟然還能樂觀以對，並不急著做出改善，恐怕會讓球隊寫下難看紀錄。 美聯社 分享 facebook

馬林魚建隊短短27年就有兩座世界大賽冠軍，可是球迷人口還是因為歷屆經營團隊不顧球迷情感的光怪陸離決策而屢屢衰退，基特當前無視馬林魚球團特殊歷史的徹底重建操作，似乎又犯下了前人所做過的錯誤，而且重建的陣痛比過去的成功案例（小熊、太空人、費城人）還要劇烈。

唯一值得安慰的是，馬林魚先發投手群還算上得了檯面，幾名年輕投手從春訓起就展現不錯的球威、球質，實際在球場上的表現當然還有進步空間，不過他們都具有不錯的未來前景。沒錯，馬林魚的牛棚還是很差，5.33的防禦率和5.09的投手獨立指數（FIP，排除投手無法控制因素的防禦率）分別位居國聯倒數第二和最後一名，但對於一支重建中球隊來說，牛棚的表現好壞並沒有那麼重要，最關鍵的要務在於野手核心與先發投手的養成。

馬林魚現階段較固定的先發輪值五人都未滿28歲，2017年底用強棒歐蘇納（Marcell Ozuna）換來的阿坎塔拉（Sandy Alcantara），球威最好、小聯盟時期也最備受期待，惟控球還有待加強；續航力堪慮的左投史密斯（Caleb Smith），今年開季投出破繭而出的氣勢，增加滑球和變速球的使用比例收到極佳成效，本季八場先發防禦率僅2.25（FIP2.94）；來自委內瑞拉的洛培茲（Pablo Lopez），擁有四種球路，控球能力優質，變速球的欺敵效果很好，但壓制力不夠穩定；李察茲（Trevor Richards）具備全聯盟數一數二的變速球，今年還加入了卡特球交錯運用，可是保送偏多的問題仍有不小進步空間；烏雷納（Jose Urena）速球均速超過95英里，但被打擊率偏高。

馬林魚先發左投史密斯是今年球隊中少見的亮點，他目前投出3勝1敗、防禦率2.25的超高水準成績，他在48局投球中飆出64次三振，被打擊率低到.180，這也讓陳偉殷難與他競爭先發位置。 美聯社 分享 facebook

這群各有一些瑕疵、卻皆具良好資質與招牌武器的先發投手群，合力投出目前位居國聯中段班的數據（ERA4.38），他們今後的成績和發展，將大大左右馬林魚接下來兩到三年的戰力走勢。

但馬林魚其實原本有機會在今年收割比現有先發輪值強上好幾倍的年輕先發群，只是當年那些僅被視為「某一名小聯盟投手」的球員，都因為交易而離開了馬林魚隊。教士的派達克（Chris Paddack）、紅人的卡斯提歐（Luis Castillo）、洋基的赫曼（Domingo German）、海盜的威廉斯（Trevor Williams）等四名投手的共通點，除了都不滿28歲、今年開季投球成績亮眼，他們還都曾經是馬林魚農場的潛力股。試想如果這四名投手都一直待在馬林魚，馬林魚現在的投手陣容應該能展現更加光明的氣象。眼見上述四名年輕強投開始發光發熱，自家球隊錯過了那麼多優質的年輕手臂，為數不多的馬林魚球迷恐怕又得被迫再捶胸頓足一番。

回過頭來，面對現實，馬林魚的當務之急還是得先想盡辦法改善一下糜爛不振的打線，不是說要他們終止重建大計，而是至少要做個樣子，讓大家不要常常覺得轉到馬林魚的比賽，就有在看3A球隊被大聯盟球隊欺負的感覺。