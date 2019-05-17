大聯盟最獨特的男人 烏龜先生亞斯圖迪奧

看過『魔球』這本書的人，會知道數據派制服組如何發掘貌不似其君的希臘走路之神尤基里斯；如果你也看過『第二波魔球革命』的讀者，會進一步了解進化版的操盤手如何用一萬五千塊美金，從委內瑞拉找到了速度飛快、棒子又黏的亞土維。但這兩種選人的眼光，都沒有看到亞斯圖迪奧(Willians Astudillo)，因為他從各方面來說，都沒有上大聯盟的希望。

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想想也是，誰會要一個身高只有五呎九吋（應該是穿著釘鞋量的），卻重達225磅（102公斤，應該是沒吃宵夜時的體重）的球員？當他揮棒的時候（嗯，這常常發生），他總是能打中球，但他也沒什麼長打能力，加上他如同保齡球一般（不是選手，是那顆球）的體型，當年委內瑞拉的球探沒人當他是個可簽的對象。除了一個人。

費城人隊的國際球探主任亞哥斯提內里（Sal Agostenelli）站在塵土飛揚的委內瑞拉棒球場，跟向他推薦亞斯圖迪奧的當地球探爭執，這就是你說的潛力股？這一看就是支雞蛋水餃股啊。但亞哥斯內提內心深處卻想要試試看這個棒子超黏的小子，他自己就是個只有175公分，在十年小聯盟生涯大部分時間都重達81公斤的小胖子，在657場比賽中，只有三支全壘打，現在他的工作讓他掌握這個小肉塊的生殺大權，但他需要更充分的理由，才能決定下手賭這把。還聽不懂英文的亞斯提迪奧決定自己去扮演調解人兼推銷員，他用西班牙語向亞哥斯內提說：「你得要簽我，我會讓你很有面子。」一個17歲的小朋友有膽子提出這種毛遂自薦，讓雅歌斯內提決定用兩萬美金賭一次吧。

亞斯圖迪奧的身材跟一般的職棒選手相差很大，在他的毛遂自薦下，只有費城人敢賭一把。 美聯社資料照片 分享 facebook

在小聯盟當過亞斯圖迪奧隊友的費城人捕手納普（Andrew Knapp）說：「他從以前就是這個樣子，他總是打得到球，永不三振，而且你可以把他擺在任何位置，以他的身材來說，他有很強的運動能力，而且他是個令人振奮的隊友。每天他都會做些事情讓你發笑，或是讓你嚇到。但他真的能打，我們從以前就知道他能打擊。」

勇士隊的球探萊恩（Billy Ryan）說，「我最喜歡棒球的地方就是，不管是我們隊上的奧比斯，或是亞土維，他們都有各種不同的體型。如果你在旅館大廳看到一支NFL球隊來check in，你馬上就知道NFL球隊來了。NBA球隊也是一樣。但當一支大聯盟球隊走下巴士時，你可能搞不清楚這是什麼團體，這就是棒球美麗之處。」

到了2015年，亞斯圖迪奧已經在小聯盟球界建立起名聲，他在這年升到高階1A，他交出的.314/.348/.384打擊三圍，贏得佛羅里達州聯盟的打擊王頭銜，在385個打數中，他的三振數和保送數都剛好只有10次。一個球探就說：「他的表現是如此有趣而獨特，讓大家都忍不住口耳相傳。」

運動家網站的專欄作家克雷格（Marc Craig）說，費城人隊也知道亞斯圖迪奧的本領，但是把他擺在小聯盟六年後，他成了小聯盟自由球員，費城人隊新任總經理克蘭塔克（Matt Klentak）在上班的第二天，在春訓基地清水鎮召開商討球團未來方向的會議，其中一項議題就是整理小聯盟自由球員名單，球探部分說服新老闆跟亞斯圖迪奧續約，但是卻少了一個最重要的要件：大聯盟春訓的邀請卡。亞斯圖迪奧對於費城人隊的遲疑覺得不可思議，雖然費城人隊在內部的重重討論之後，最後一刻終於願意發出邀請，「已經太晚了。」亞斯圖迪奧說。

勇士隊就是這支發出邀請函的球隊，他們一直對亞斯圖迪奧有高度興趣，除了他卓越的打中球的能力外，還有他守備的多樣性，不只是蹲捕而已。勇士隊雖然在進階數據上並不先進，但卻評斷亞斯圖迪奧的騙好球在水準之上，他們在2016年春訓實現諾言，真的讓亞斯圖迪奧參加葡萄柚聯盟的比賽。球季開始之後，勇士隊把他擺到2A的密西西比隊，但美國南方的潮濕天氣，影響了球的飛行，讓他交出了生涯最差的成績：.267/.293/.332，這個號稱小聯盟最不利打者的環境，成了亞斯圖迪奧生涯發展的最大障礙，他雖然還是哪裡都能守，但他大部分時間都待在本壘後方。這個球季雖然不如預期，但2A的教練團還是很喜歡他，可惜坐在亞特蘭大的球團高層有不一樣的意見。其中一個評鑑者說：「當你看到一個2A的打者去追打地瓜球，或是去打比腦袋還高的球，不然就是只打出內野小飛球，你會推斷他大概很難進展到下一個階段，更不用說大聯盟了。加上他不怎麼樣的防守，你得要很有膽量，才能說他可以在大聯盟撐過兩個禮拜。」

這個球季結束後，亞斯圖迪奧再度成為自由球員，這次他等到2017年的一月才加入響尾蛇隊。響尾蛇的助理總經理波特（Jared Porter）說：「他那時可是個赫赫有名的小聯盟自由球員呢。」來到乾燥的沙漠地帶的亞斯圖迪奧再度發威，用句波特的話來形容，「就像是從沼澤脫身，來到機場準備起飛」，在太平洋海岸聯盟的36場比賽中，他打出.342/.370/.558的超級數據，而且只有5次三振，但他八月份的受傷，讓他球季提前結束，也結束了和響尾蛇的緣分，因為當時響尾蛇大聯盟陣容並不需要捕手，他再度要尋找新東家。

雙城隊的小聯盟主任索爾（Jeremy Zoll）發現了亞斯圖迪奧又出現在自由球員名單中，他回想起在2015年時，他當時還在天使隊服務，他在球團內部先進的資料庫中，看到這個獨特的右打者，「多麼古怪而不尋常的檔案啊，」索爾說，「在這個三振率節節攀高的年代，有個人能維持如此低的三振率，讓你忍不住想看看他的天花板在哪裡，想知道他有多少潛力。」雙城當時在3A已經有個資深捕手威爾森（Bobby Wilson）了，不用擔心亞斯圖迪奧的蹲捕能力，就賭賭看吧。雙城隊的執行副總裁法爾維（Derek Falvey）說：「我們當時也沒什麼特殊的培育計畫，我們就是抓來試試看。」

去年雙城隊在九月時把亞斯圖迪奧升上大聯盟，結果這個胖子一戰成名，在僅僅97個打席中，亞斯圖迪奧居然打出.355/.371/.516的神鬼數字，而且他在壘間的飛奔，跑到頭盔都掉了，一頭長捲髮在狂奔中飄揚，成為網路上瘋傳的畫面。還有no-look的牽制，亞斯圖迪奧的神奇表現讓他在一個月內成為雙城迷的新寵。

亞斯圖迪奧(右)在小聯盟奮戰將近10年才有上大聯盟的機會，結果他去年在雙城亮相一個月就有非常精彩的表現。 美聯社資料照片 分享 facebook

今年他第一次名列大聯盟的開季名單，讓大聯盟的老手們都忍不住讚嘆他的才能。今年剛當亞斯圖迪奧隊友，有七年大聯盟資歷的史構普就說：「他真的很強，真的。他有特殊的才能，他能夠用半揮棒的方式，把一顆大壞球打成平飛安打。」今年他的三振率還是只有3.0%，要不是他在傷兵名單待了兩個禮拜，讓他打數不夠，不然他會是全職棒界最難被三振的人。

當然不是所有人都覺得亞斯圖迪奧前途光明，有球探就質疑他的身材，是不是能撐完大聯盟這麼漫長的球季，有人則懷疑他的蹲捕能力，搞不好連第二號捕手都不夠格，更有人拿他低於聯盟平均值的exit velocity來做文章，認為他的高打擊率是不大可能持續下去的。從小就聽慣質疑的亞斯圖迪奧用自信作為回應：「我不能改變人們的想法，但我了解我自己，我知道我能辦到什麼。我不需要別人的意見和想法。」隊友相信他，給過他機會的球探相信他，因為這位獨特的烏龜先生發誓要讓這些球探們有面子，從亞哥斯提內里到法爾維都是。