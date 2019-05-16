MLB／自己勝投自己打 前田飆12K還有2打點

2019-05-16 16:48 聯合新聞網 綜合報導



前田健太今日不僅投球飆出12K，打擊也有2打點貢獻。 美聯社 分享 facebook

前田健太今日完美詮釋「自己的勝投自己打」！

道奇今日主場迎戰教士，先發的日籍投手前田健太展現「二刀流」功力，不僅繳出12K優質好投，還自己打回所有分數，助道奇以2:0擊敗來犯的教士。

前田健太此役主投6.2局，僅被敲出3支安打0失分，還賞給教士12次三振，這是他大聯盟生涯第5次有雙位數以上的三振演出，生涯紀錄則為2016年創下的13K，巧合的是對手同樣是教士。總計他用了85球，有64球為好球，製造了22次揮棒落空平生涯次佳，其中14球是滑球。

針對今日的好表現，前田健太透過翻譯表示：「我今晚能夠把一切整合的很好，我對自己抱持信心，並且在最低限度的用球數下，將球投進好球帶。」

除了投球封鎖教士，前田健太打擊也有貢獻，先於2局下半擊出右邊方向的一壘安打，送回席格（Corey Seager）及貝杜戈（Alex Verdugo），又在4局下半敲出內野安打，讓他成為道奇自葛蘭基（Zack Greinke）之後，首位能在單場比賽中打出2安、2打點的投手。

值得一提的是道奇此戰4名投手共送給教士打者16次三振，此為賽季新高，贏球後戰績提升為29勝16負，繼續獨走大聯盟。