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MLB／普伊格沒再見轟也甩棒 瓦托：翻跟斗都行

2019-05-16 11:31聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

普伊格打出再見安打非再見轟，仍以甩棒霸氣收下勝利。 美聯社
普伊格打出再見安打非再見轟，仍以甩棒霸氣收下勝利。 美聯社
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前一戰投了六次保送，小熊日籍投手達比修有的控球丟出一堆驚嘆號，今天卻馬上以11次三振、無保送的好投回應質疑，他面對紅人先發5.1局失2分，以無關勝敗收場；兩隊5：5進入延長，普伊格（Yasiel Puig）在第10局敲出再見安打，紅人以6：5贏球，普伊格雖未開轟，仍以甩棒霸氣收下勝利。

達比修的表現持續有如雲霄飛車般動盪，前一戰投四局失一分，因為六次保送導致提前下班，總教練麥登（Joe Maddon）面對外界的質疑，始終以「對他有信心」回應，認為再給他一些時間調整好心理問題，「他會繳出一波不可思議的表現，我不是說說而已。」

達比修今天出戰紅人，投完前五局用球數已達97球，第六局三振首位打者後收工下班，那是他的此役第11K，寫下轉戰小熊後的新高。

小熊先發達比修有以11次三振、無保送的好投回應質疑，可惜無關勝敗。 美聯社
小熊先發達比修有以11次三振、無保送的好投回應質疑，可惜無關勝敗。 美聯社
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達比修帶著勝投資格退場，但牛棚守不住領先，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）在第八局敲出追平兩分砲，第九局兩隊攻勢都以三上三下收場，以5：5延長戰線；第10局，普伊格在滿壘時敲出直擊全壘打牆的再見安打，雖未成為再見滿貫砲，但普伊格霸氣甩棒，目視這球打在全壘打牆上。

賽後被問到普伊格的甩棒動作，隊友瓦托（Joey Votto）開玩笑表示，「現在甩棒的規定寬鬆很多，所以我想只要是再見勝利都被准許做任何事吧，就算他想翻跟斗上一壘，我們應該都會很開心吧！」

值得注意的是，達比修結束此役後，若按正常輪值出賽，下一戰將在下周二對上費城人艾里耶塔（Jake Arrieta），也就是2017年球季結束後小熊放棄續約的前王牌投手，轉與達比修簽下六年1.26億美元合約。如今兩人即將同場遭遇，麥登表示，「我一點都不在意，該是怎樣就怎樣。」他也繼續對達比修投下信任票，「當他投出最佳表現時，有能力擊敗任何人。」

普伊格小熊紅人

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