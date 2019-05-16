MLB／托瑞斯一日三轟 力挺洋基雙重賽橫掃金鶯

2019-05-16 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



洋基托瑞斯一日3轟，助球隊雙重戰橫掃金鶯。 美聯社 分享 facebook

安都哈（Miguel Andujar）確定動刀本季提前報銷的這天，洋基游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）作為重大手術的前輩，以一日三轟安撫隊友的心情，他為安都哈送上建言，「最重要的事就是耐心。」

洋基今天分別以5：3和3：1收下對金鶯雙重賽的勝利，托瑞斯午場先敲雙響砲，晚場再於第四局敲陽春砲，一天灌進三發全壘打，扮演致勝英雄；晚場先發投手杰曼（Domingo German）持續驚奇表現，以7局失1分好投，拿下獨步大聯盟的第八勝。

托瑞斯曾於2017年進行TJ韌帶置換手術，在安都哈確定動刀後，也成媒體的熱門訪問對象；他透露賽後已經打了電話關心安都哈，「我想告訴他的是，在復健的過程中要保持耐心。」

托瑞斯表示，「進行手術、只能在場邊看著比賽，這絕對不是容易的事，我很清楚那感覺，但我認為動刀對他來說是最好的選項，這是他人生的一部分，接受手術，為下個賽季做好準備。」

洋基本季傷兵滿營，連先發輪值都成重災區，但杰曼異軍突起成為勝投榜上的黑馬，去年14場先發只拿兩勝，今年開季前九戰已經收下八勝（含一場後援勝），防禦率僅2.50。

成為大聯盟第一位拿到八勝的投手，杰曼表示，「能把自己的工作完成，我感覺很棒，但我不會因此鬆懈，我的任務會越來越重大，我也會繼續保持專注。」