MLB／「二刀流」瓦許猛打賞 不敢跟大谷相比

2019-05-16 06:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



天使隊新秀瓦許（右）將分擔一壘守備。 分享 facebook

先發打線中有一名「二刀流」球員已經不是新聞，天使今天出戰雙城之戰，排出雙人四刀，除了大谷翔平外，能投能打的25歲新秀瓦許（Jared Walsh）首度升上大聯盟，處女秀五打數敲出三安打，從39輪選秀籤兌現站上大聯盟的美夢，他直呼：「太令人興奮了！」但也說不敢拿自己與大谷相比。

天使今天狂掃18支安打，分數進帳卻沒那麼華麗，終場以7：8不敵雙城；大谷翔平六打數敲出一安打，打擊率下修到2成94，三名球員貢獻「猛打賞」，包括此役初登大聯盟的瓦許。

大谷翔平此役六打數敲出一安打。 美聯社 分享 facebook

瓦許來自天使在2015年的第39輪選秀，也就是倒數第二輪，他回憶起遲遲等不到自己名字上榜的那一天，他說：「那是很難熬的日子，但這麼多年過去了，我還在打球，這已經是件特別的事，我對此已經覺得珍惜，從沒想過能擁有這樣的機會。」

天使下放成績不振的包爾（ Justin Bour），叫上已經拚到農場排名第20的瓦許，處女秀扛起先發一壘手、第八棒，就繳出三安打的演出，他說：「每一件我盼望的事幾乎都實現了，就只差了一點點就能拿到勝利，但很有趣，我期待下一場比賽。」

瓦許來到大聯盟的主要任務，將是分擔普荷斯（Albert Pujols）的一壘守備，但他也同時配備投球技能，作為牛棚左投，生涯在小聯盟共累積15戰、13.2局投球，防禦率3.29。

具備「二刀流」，外界不免拿他與大谷翔平相比，但瓦許聳聳肩，「我不會把自己與大谷放在同一個討論中，我只是個還能嘗試投球的傢伙，我只希望自己可以為球隊帶來價值，但他是先發投手兼四棒打者。」

瓦許有沒有可能在大聯盟登板投球？天使總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）給出答案，「他會專注在一壘守備，但如果他上場投球，代表那是被打爆的比賽，我們可能會為了節省牛棚投手而使用他。」