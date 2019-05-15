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MLB／小葛轟破安吉紀錄 綠衫軍總管再受關注

2019-05-15 15:10聯合新聞網 綜合報導

藍鳥新秀大物小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今日對戰巨人擊出生涯首轟，也打破隊史最年輕開轟紀錄。這也讓原紀錄保持人安吉（Danny Ainge），即現任塞爾蒂克總管，再度受到關注。

在14場未有全壘大紀錄後，小葛雷諾終於在今天迎戰巨人的1局上打出生涯第一支全壘打，以20歲又59天的年齡刷新藍鳥隊史最年輕擊出首轟打者，僅比安吉當時創下的紀錄年輕18天。

安吉曾打過大聯盟，但成績不佳只打了5年就轉投入NBA。 美聯社
安吉曾打過大聯盟，但成績不佳只打了5年就轉投入NBA。 美聯社
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有趣的是，安吉雖長期投入在NBA，不過他也有短暫的大聯盟生涯。安吉於1977年被藍鳥以第15輪第389順位相中，並在1979年首次登上大聯盟。主要司職二壘手，生涯211場比賽內共打出146次安打，但僅有2轟，打擊率為0.220。

1981該年替藍鳥效力86場比賽，留下0.186的打擊率，安吉決定轉戰籃球圈，並在同年以第2輪第31順位被塞爾蒂克選中，開啟他長達14年的籃球員生涯。

現在回過頭來看，安吉這決定真是再正確也不過了！

藍鳥塞爾蒂克

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