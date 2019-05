MLB／小葛雷諾終於開轟 寫藍鳥隊史最年輕

小葛雷諾首轟出爐,以20歲又59天之齡成為藍鳥隊史最年輕開轟球員! 美聯社 分享 facebook

升上大聯盟超過兩周,大聯盟頭號新秀小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)終於敲出生涯首轟,而且一口氣送出單場雙響,以20歲又59天之齡成為藍鳥隊史最年輕開轟球員,率領球隊以7:3取勝巨人。

身為備受期待的年輕巨砲,小葛雷諾升上大聯盟的前14場出賽首轟難求,今天作客巨人,一局上首打席終於從先發投手文生(Nick Vincent)手中開砲,擊球初速111.3哩,飛行距離438呎。

六局上小葛雷諾將球送得更遠,對牛棚投手莫羅塔(Reyes Moronta)敲出451呎的三分砲,同時也是此役第三支安打,單場四分打點。

