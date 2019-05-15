MLB／小葛雷諾終於開轟 寫藍鳥隊史最年輕

2019-05-15 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小葛雷諾首轟出爐，以20歲又59天之齡成為藍鳥隊史最年輕開轟球員！ 美聯社 分享 facebook

升上大聯盟超過兩周，大聯盟頭號新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）終於敲出生涯首轟，而且一口氣送出單場雙響，以20歲又59天之齡成為藍鳥隊史最年輕開轟球員，率領球隊以7：3取勝巨人。

身為備受期待的年輕巨砲，小葛雷諾升上大聯盟的前14場出賽首轟難求，今天作客巨人，一局上首打席終於從先發投手文生（Nick Vincent）手中開砲，擊球初速111.3哩，飛行距離438呎。

Number one of _____. pic.twitter.com/OYyMei2v9l — Toronto Blue Jays (@BlueJays) May 15, 2019

六局上小葛雷諾將球送得更遠，對牛棚投手莫羅塔（Reyes Moronta）敲出451呎的三分砲，同時也是此役第三支安打，單場四分打點。

刷新NBA塞爾蒂克總管昔日紀錄

藍鳥過去最年輕開轟球員是1979年的安吉（Danny Ainge），當時的年紀是20歲又77天，如今小葛雷諾以18天之差取而代之；安吉後來在1981年參加NBA選秀，被塞爾蒂克相中，還成為兩屆冠軍成員，現在更是綠衫軍總管。