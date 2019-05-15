MLB／塞爾新高17K卻輸 作伴巨怪成史上第2人

2019-05-15 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



塞爾7局投球飆了17K。 美聯社 分享 facebook 紅襪在延長賽11局以4：5不敵洛磯，王牌先發投手塞爾（Chris Sale）卻留下紀錄夜，投七局飆出生涯新高的17次三振，加上牛棚合繳的七次三振，紅襪單場賞出24K，追平隊史紀錄。

開季陷入低潮的塞爾逐漸找回王牌架勢，連同今天已經是連三場送出優質先發內容；此役他用108球投完七局失兩分，只被敲出三支安打，前六局都讓對手掛蛋，直到七局才被因亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出兩分全壘打，退場時還是勝投候選人，卻被牛棚在下一局砸鍋。

塞爾在一開賽就擦亮兩屆美聯三振王的招牌，前六名打者都賞K下場，洛磯打線在第一輪就吞了八次三 振；連三場繳出雙位數三振的塞爾，以17K刷新個人生涯的單場紀錄，成為大聯盟自1908年以來第一位單場投不到八局，就能飆出17次三振的投手。

過去大聯盟只有兩場比賽出現投手至少送出17次三振、無保送，球隊卻輸球，兩次苦主都是「巨怪」強森（Randy Johnson），分別在1997年和1999年，今天終於有塞爾陪他作伴。

大聯盟上一位在單場送出17K且沒有保送的投手則是薛則（Max Scherzer），他在2016年投過單場20K的比賽。