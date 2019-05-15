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MLB／官網列四大焦點 大谷變單刀仍有看頭

2019-05-15 17:44中央社 洛杉磯14日專電

大谷儘管「二刀流」剩一刀，仍是美國棒壇的焦點人物。 美聯社
大谷儘管「二刀流」剩一刀，仍是美國棒壇的焦點人物。 美聯社
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美國職棒大聯盟日本「二刀流」球星大谷翔平昨天本季首轟出爐，儘管二刀剩一刀，仍是美國棒壇的焦點人物，大聯盟官網列出四大必看重點，包括他的招牌笑容。

大聯盟官網Cut4專欄的標題說：「就算是全職打者，大谷翔平仍然是必看強檔。」

大谷去年兼具投手、打擊兩種身分的「二刀流」轟動大聯盟，拿下年度新人王，今年因為投球的右手肘開刀之後仍在復健，封印一刀。

專欄作家徹斯特頓（Eric Chesterton）認為，大谷就算只剩打擊，身上仍有四個必看焦點，分別是：全壘打的神力、飛快的腳程、最具感染力的笑容、歡樂的慶祝動作。

就力量而言，幾個星期之前，大谷翔平在復健期的尾聲說，覺得今年的力量更勝以往，從他昨天特大號的本季首轟可以印證這樣的說法，當時擊球速度達111.7英里、距離429英尺，擊中反方向的第2層看台。

身高193公分、體重95公斤的大谷翔平，不只是一名強打者，更擁有飛快腳程，他去年跑出10次盜壘成功，全隊並列第二。徹斯特頓說，大谷跑壘的一大特色是看起來很輕鬆，跑出三壘安打好像在慢跑。

最後兩項特點則與大谷的個性有關，徹斯特頓認為，大谷可能擁有全棒球界最具感染力的笑容，另外，則是大谷在場上表現好的時候，總是真心表達心中的喜悅。

無論是揮舞雙手、與隊友鞠躬握手，或是回本壘時學電玩遊戲超級瑪利歐兄弟吃金幣，都能看到大谷翔平真誠可愛的一面。

至於笑容的感染力怎麼證明，徹斯特頓用了一個幽默手法，他登出大谷翔平開懷大笑的照片，寫著：「認真試試，看著這張照片而不要微笑，沒辦法！對吧！」

大谷翔平昨天本季首轟出爐後，今天所屬的洛杉磯天使續戰明尼蘇達雙城，他單場3支安打，貢獻1分打點，打擊率從2成50上升至3成21，不過天使最後仍以3比4輸球。

大谷翔平大聯盟天使

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