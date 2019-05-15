MLB／釀酒人升上頭號新秀日浦 首打席就敲安

2019-05-15 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



釀酒人今天將農場頭號新秀且是華裔和日裔混血的蓋斯頓日浦（Keston Hiura）叫上大聯盟，首打席就敲出生涯首安。 美聯社 分享 facebook

釀酒人今天將農場頭號新秀且是華裔和日裔混血的蓋斯頓日浦（Keston Hiura）叫上大聯盟，對費城人之戰被安排在先發第七棒，他在首打席就敲出生涯首安。

由於三壘手蕭爾（Travis Shaw）右手腕扭傷被放進十天傷兵名單，釀酒人從3A升上蓋斯頓日浦支援內野；蓋斯頓日浦還原聽到好消息時的場景，當他深夜回到飯店房間，發現手機有幾通3A總教練的未接來電，還傳訊息要求他快接電話，「我說不出話來，太嚇人了，我根本睡不著。」

蓋斯頓日浦是釀酒人在2017年選秀第九輪選進，主守二壘的他今年名列大聯盟官網第15號新秀，這個賽季在3A已出賽37場，留下3成33打擊率、11轟和26分打點，同時他也是去年秋季聯盟的MVP。

雖然沒太多睡眠，還在匆忙中打包行李， 再歷經七小時的搭機、轉機才到費城和球隊集合，蓋斯頓日浦在二局上的首打席，從費城人先發投手艾克霍夫（Jerad Eickhoff）手中敲出大聯盟第一安。

由於這兩年都獲邀參加大聯盟春訓，蓋斯頓日浦對大聯盟隊友並不算陌生，「我在第一年春訓就認識大家，熟悉環境同時安靜地觀察每個人，今年我比較放開心胸，你可以從外在感覺出一個人想要融入為團體的一分子，很開心我能在這裡。」