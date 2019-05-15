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MLB／洋基安都哈肩傷難纏 考慮動刀且提前報銷

2019-05-15 09:01聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

洋基安都哈考慮接受手術治療肩膀，代價將是賠上整個賽季。 美聯社
洋基安都哈考慮接受手術治療肩膀，代價將是賠上整個賽季。 美聯社
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洋基從開季以來就身陷傷兵困擾，賽事已進行一個半月仍不見好轉跡象，甚至傳出二度進入受傷名單的三壘手安都哈（Miguel Andujar），考慮接受手術治療肩膀，代價將是賠上整個賽季。

安都哈目前正因右肩關節盂唇撕裂傷躺在十天傷兵名單，這個月剛復出的他，只打了九場比賽，又得高掛免戰牌，為了根治傷情，這幾天要決定是否動刀。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「新的MRI檢查結果相差無幾，關節盂唇撕裂的情況還是在，一點都沒變，除此之外，肩膀都很穩定。」

布恩指出，安都哈將在接下來會跟家人及球團充分討論，並於一天內給出答案，決定是要繼續接受復健療程，或是進行手術治療，一旦動刀，安都哈的賽季就得提前報銷。

24歲的安都哈去年繳出2成97打擊率，還有打破隊史紀錄的47支二壘安打，27轟92分打點，在美聯新人王票選名列第二。

另一位洋基主砲史丹頓Giancarlo Stanton）同樣看不見歸期，4月初就進入受傷名單，本季只打三場比賽，一開始是二頭肌拉傷，最近變成肩膀出狀況，當記者想從布恩口中更新近況時，卻得到含糊的答案帶過，「我不知道準確的診斷結果是什麼，但史丹頓的肩膀有些問題需要克服，會酸酸麻麻的。」

洋基史丹頓Giancarlo Stanton

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