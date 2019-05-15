球迷進場人數持續下滑 明年新制度能找回熱情？

美國職棒的現場觀戰人數，首此於去(2018)年起，全年總進場觀眾跌至7000萬以下，這是2003年來第一次。今年球季開打至今約一個半月，情況不但沒有改善，有12支球隊和去年同期相比，甚至還繼續下滑中，其中多倫多藍鳥隊與明尼蘇達雙城隊跌幅最大，分別至33%與18%，其他還有像是不成材的邁阿密馬林魚、小市場的堪薩斯城皇家隊和……….讓人驚訝的舊金山巨人隊。

雙城在強打羅薩里歐(右)暴衝下，本季異軍突起，大有分區奪冠之勢；藍鳥則是有超級新秀小葛雷諾(左)當話題，但兩隊的票房還是沒有起色，球場常常是一片空曠。 美聯社 分享 facebook

尤其誇張的是目前戰績與票房都敬陪末座的邁阿密馬林魚隊，在去年其票房從原本的150萬總進場人數掉至81萬，等於快一半了，進場人數更是掉到每場不到6000人……，所以有球迷開玩笑說，馬林魚球場要坐個全滿只有兩種可能：一是打世界大賽第七場，二是只有在MLB The Show的電玩內才可以看到「福爾豪斯」(full house)的虛擬場面。

到底是什麼情況 造成進場看球的球迷逐年下降？

大聯盟聲稱是因為這幾年開季4、5月時氣候不好、溫度太低，影響了球迷至現場看球的意願。加上下雪下雨過多而造成的延賽。美國職棒雖然目前在四大職業運動中收歡迎程度遠不如美式足球，不過它畢竟是美國最古老、最具歷史性的運動之一，眼看著這幾年現場觀眾人數不斷下降，美國職棒大聯盟不但要設法將這劣勢給扭回，還有責任保存復興這美國「國家娛樂」(national pastime)。

馬林魚CEO基特大力削減球隊開支，造成球迷更不願意進場看缺乏球星的比賽。 美聯社 分享 facebook

事實上，大聯盟總辦公室對於這數據相當擔憂，開始研究發現，節奏太慢是球迷人數下降的原因之一，這也是近年來美國職棒在許多規則和影響比賽節奏方面花了許多工夫去做修改與修正。

例如每局之間的休息時間從原來的2分25秒縮短至2分鐘、球員交易正式確認為只有一次(7月31日的大限)，之後的讓渡名單(waiver)交易取消，球隊只能「丟」或「撿」、另外每場比賽教練上投手丘的次數也減少。未來進入2020年球季後，最重要的改變就是投手一旦站上投手丘(不管先發還是後援)，至少要投滿三個人次才能換人，以往那種左投只上來對付一名左打後即下場的情境不再。

大聯盟新規則將減少教練上投手丘的次數，讓比賽過程變得更為流暢與節省時間。 美聯社 分享 facebook

對於像筆者這種看棒球資歷近30年的老球迷來說，「改變」是一件很不容易也很不想接受的事情，但時代在變，不變就是準備等待被淘汰。所以美國職棒過去幾年在做的一些修正與改變，筆者其實還是持正面看法的，筆者在北美最大的華文報工作，「報紙」曾經在過去一個世紀幾乎主宰或半主宰著全球的媒體輿論風向，但過去15年來卻被數位媒體以近乎巨浪之姿摧毀殆盡，因此只有提早做準備與改變，才是在時代轉換的巨浪中存活的關鍵。

不過，球迷進場人數的持續下降，就有點像是各種報紙和紙媒發行量衰減是很相像的，結論都是「這是抵擋不住的」，只能求它減緩，不可能讓它消失。

還有兩重要因素讓球迷駐足不前：票價與收看方式的數位普及化

其實美國職棒的票價不管是一二三級市場，已經連續13年不斷往上攀高，若要從2011年算至2018年，平均票價漲了55%。這也當然，物價每年都在漲，大牌自由球員的天價每年還是依舊繼續攀升，這些錢找誰要？除了電視轉播收入和廣告、商品營收之外，票價更是主要收益。

有些台灣棒球迷對美國職棒票價有些誤解，以為便宜的外野球票10元美金有找？那可能要去看小聯盟比賽喔……事實上，目前不管是在大聯盟任何一個球場，身上沒有個至少20元美金，是不要想進球場的，若是一家四口，想要做個B等級的座位，連同幾杯汽水、零食，若不包括其他商品，沒有個美金200元是不會過癮的。按照目前美國的經濟復甦程度只能說是「普通」來看，想全家大小輕鬆去看場棒球賽還真不是那麼容易呢！

進場觀戰能近距離看到球員固然很爽，但在稍好位置看一場球的花費，可能可以看完復仇者聯盟四集外加蟻人和驚奇隊長，實在是不便宜。 美聯社 分享 facebook

再者，雖然現場看球身歷其境的感覺無與倫比，但是隨著科技的進步、轉播單位的拍攝用具、器材、角度和畫面呈現與相關數據的即時放送，讓在電視前看球的球迷幸福感與滿足感更較以往。每一球的重播、分析等讓球迷看得鉅細靡遺、仔仔細細。而且隨著目前網絡與數位科技普及化，加上通訊界面的流通與靈活，收看一場球賽不是那麼必要地坐在電視前了，平板電腦、手機等，只要有網路流通的地方，就有球賽看，這也是造成一些或懶或是非死忠球迷不進場的原因。

遇上這樣的看球經驗，一定會想「早知待在家中躺在沙發上看電視」多好。 美聯社 分享 facebook

進入了網路科技新時代，受影響的不只是商業實體店面，所波及的是各行各業的，而且速度不斷加快。入場看球的人數下降，看似因為棒球流程緩滿，其實就像平面媒體的衰敗原因雷同，目前大聯盟所做的一切只能讓這下墜趨勢減緩，但面對新科技流，大聯盟未來要受的衝擊只會多不會少。