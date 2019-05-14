MLB／單場挨3轟生涯最慘 菊池雄星幸運逃敗

2019-05-14 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



菊池雄星。 美聯社 分享 facebook 水手隊日籍投手菊池雄星，今天在西雅圖主場對運動家之戰先發六局，被揮出五支安打失三分，挨轟三支全壘打寫下個人生涯單場最慘紀錄，但在隊友火力支援下逃過敗投，水手延長10局下靠再見安打以6：5逆轉勝。

菊池今年轉戰大聯盟，本季前九場先發被揮出五支全壘打，單場最多挨兩轟，今天對運動家之戰在二、六、七局上分別被坎納（Mark Canha）、戴維斯（Khris Davis）、歐森（Matt Olson）轟出陽春砲，退場時1：3落後。

戴維斯去年48轟奪下美聯全壘打王，今年4月13日對遊騎兵之戰出現第十轟後，接下來連續70個打數未有全壘打，今天六局上砲轟菊池，八局上再轟水手第三任投手亞當斯（Austin Adams），把比數差距拉大到4：1。

水手八局下展開反攻，沃格巴克（Daniel Vogelbach）從運動家中繼投手崔維諾（Lou Trivino）的手中轟出三分砲，菊池敗投解套，本季戰績仍是2勝1敗，保有二連勝紀錄。

這場全壘打大戰，兩隊合計七轟，運動家十局上出現團隊第五支陽春砲，又以5：4領先，但水手10局下先靠桑塔納（Domingo Santana）關鍵二壘打追平比數，接著納維茲（Omar Narvaez）揮出再見安打，氣走運動家。

水手終止四連敗，不過最近15戰只有3勝，21勝23敗在美聯西區仍居第三，運動家19勝24敗排名墊底。