MLB／大谷翔平本季首轟 超大兩分砲助天使超前
大谷翔平本賽季首轟出爐，今天天使在雙城主場展開系列賽，大谷重回先發第三棒、指定打擊，在三局上打出超前比數的兩分彈，這發飛行距離為429呎大支全壘打也是今年個人的第一支長打。
面對雙城先發右投貝瑞歐斯（Jose Berrios），大谷翔平在一局上的首打席是選到保送，三局上在無人出局、三壘有人時站上打擊區，在一好三壞時相中92.5哩速球，一棒撈出中左外野大牆，並將比數改寫成3：2，這也是他在去年季後進行韌帶更換手術後的第一轟，擊球初速就達112哩，展現天生神力。
去年大谷翔平在大聯盟菜鳥賽季扛出22轟，今天敲出生涯第23發全壘打，同時為自去年9月27日後的首轟，等了229天再嘗開轟滋味。
大谷翔平在今天賽前的五場出賽，21打數只有四支安打，而且都是一壘安打，前一天球團才安排他休兵，和金鶯系列賽的最後一戰高掛免戰牌。
OHTANI goes DEEEP!!!— FOX Sports West (@FoxSportsWest) May 14, 2019
First DINGER of the year!!@Angels pic.twitter.com/jiEi4hJLi7
留言