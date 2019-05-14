MLB／大谷翔平本季首轟 超大兩分砲助天使超前

2019-05-14 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



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大谷翔平本賽季首轟出爐，今天天使在雙城主場展開系列賽，大谷重回先發第三棒、指定打擊，在三局上打出超前比數的兩分彈，這發飛行距離為429呎大支全壘打也是今年個人的第一支長打。

面對雙城先發右投貝瑞歐斯（Jose Berrios），大谷翔平在一局上的首打席是選到保送，三局上在無人出局、三壘有人時站上打擊區，在一好三壞時相中92.5哩速球，一棒撈出中左外野大牆，並將比數改寫成3：2，這也是他在去年季後進行韌帶更換手術後的第一轟，擊球初速就達112哩，展現天生神力。

去年大谷翔平在大聯盟菜鳥賽季扛出22轟，今天敲出生涯第23發全壘打，同時為自去年9月27日後的首轟，等了229天再嘗開轟滋味。

大谷翔平在今天賽前的五場出賽，21打數只有四支安打，而且都是一壘安打，前一天球團才安排他休兵，和金鶯系列賽的最後一戰高掛免戰牌。