MLB／大谷翔平本季首轟 超大兩分砲助天使超前

大谷翔平本賽季首轟出爐,今天天使在雙城主場展開系列賽,大谷重回先發第三棒、指定打擊,在三局上打出超前比數的兩分彈,這發飛行距離為429呎大支全壘打也是今年個人的第一支長打。

面對雙城先發右投貝瑞歐斯(Jose Berrios),大谷翔平在一局上的首打席是選到保送,三局上在無人出局、三壘有人時站上打擊區,在一好三壞時相中92.5哩速球,一棒撈出中左外野大牆,並將比數改寫成3:2,這也是他在去年季後進行韌帶更換手術後的第一轟,擊球初速就達112哩,展現天生神力。

去年大谷翔平在大聯盟菜鳥賽季扛出22轟,今天敲出生涯第23發全壘打,同時為自去年9月27日後的首轟,等了229天再嘗開轟滋味。

大谷翔平在今天賽前的五場出賽,21打數只有四支安打,而且都是一壘安打,前一天球團才安排他休兵,和金鶯系列賽的最後一戰高掛免戰牌。

OHTANI goes DEEEP!!!

First DINGER of the year!!@Angels pic.twitter.com/jiEi4hJLi7