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MLB／自封正指標的運動畫刊 川普：紅襪來白宮後一直贏

2019-05-14 07:56聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

美國總統川普（Donald Trump）的推特不只拿來放話貿易戰，也可以和最近重返五成勝率的紅襪沾個光，他今天寫下，「有人注意到嗎？紅襪自從來白宮後都贏球。」還自封是正指標版的運動畫刊封面。

紅襪在上周五以世界大賽冠軍的身分造訪白宮，雖然陣中的非裔和拉丁裔隊職員拒絕前往，仍不減少其他團員興致，紛紛穿上正式西裝和川普相見歡，而紅襪結束白宮行之後也回到波士頓芬威主場，這個周末的三連戰他們橫掃水手，戰績終於突破五成勝率，而且攻擊火力旺盛，三戰總共豪取34分。

看到客人在接受自己表揚後戰績長紅，川普忍不住寫推特，點出紅襪自從參觀白宮後都贏球了，而且加碼提及，「其它曾來過的球隊也都打得很好，白宮是正指標版的運動畫刊封面，對了，紅襪球員都很棒。」

運動畫刊封面是體育界長年來的「烏鴉嘴」，最近的冤魂包含2017年，勢如破竹的道奇在以「史上最佳球隊」為標題上封面後，接下來22場輸了17場，最後在世界大賽也敗給太空人。

有不少美媒並不認同川普的老王賣瓜，認為川普只是搭上順風船，紅襪早在進白宮前就已經戰績起飛，近22場比賽拿下16勝，還有記者直言避開白宮的球員才是這次三連勝的功臣，例如打擊14支9、兩轟、七分打點的狄佛斯（Rafael Devers）。

紅襪世界大賽水手

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