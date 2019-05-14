球速不是唯一解 陳偉殷應學習葛蘭基生存之道

陳偉殷前天再度以後援投手之姿登板投1局無失分，這已經是他連續第5次上場沒有丟分。總計7局三振6人只保送1次，雖說只是小樣本，畢竟是相當不錯的成績。不論球迷或陳偉殷自己終究都還是希望他能夠重返先發輪值，但現階段由烏雷納（Jose Urena）所領軍的馬林魚「五小」先發投手年紀全都在27歲以下，可以想見球隊高層培養年輕人的企圖。這五小除非有人受傷或表現實在荒腔走板，否則短時間不太可能走馬換將。陳偉殷的重返先發之夢恐怕還要再等等。

陳偉殷近期狀況有所改善，但想要重回先發，恐怕還要投得更好。 美聯社 分享 facebook

機會不會平白從天上掉下來。與此同時，陳偉殷仍需做好準備，拿出足以折服教練的表現。如今運動科技一日千里，成功恢復過往身手甚至投得更好的投手大有人在。最為人所熟知的就屬擁有名投手教練西瑞吉（Ray Searage）的海盜，以及用先進科技改造投手的太空人這兩大「投手再生工廠」。尤其是太空人一連將三位走下坡的強投摩頓（Charlie Morton）、韋蘭德（Justin Verlander）及柯爾（Gerrit Cole）改造成功，硬是讓三人的球速提昇不少，更被視為科技棒球的典範。

光芒投手摩頓在大聯盟生涯前期的成績根本無法與陳偉殷相比，但在陳偉殷現在這個年紀時從太空人陣中重新出發，改善球路後越投越好，本季甚至還有可能再創生涯最佳成績！ 美聯社 分享 facebook

但類似海盜跟太空人的環境可遇不可求，從馬林魚這幾年的養成狀況看來，他們不一定具備這樣的條件。而且求人不如求己，重返強投的道路並不是只有一條。不一味講究提昇球速，而是加強控球及練出一兩種具威力變化球的作法可能更適合陳偉殷。在這方面，全大聯盟現階段沒有人能做得比響尾蛇王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）更好。

葛蘭基前兩季不但防禦率都在3.20左右，而且都能投到兩百局以上（共410局，全大聯盟第五），表現算是相當出色。但由於他的傳統及進階數據皆非頂尖，跟三年多前在道奇投出19勝3敗、防禦率1.66的豐功偉業更有不小的差距。再加上他跟響尾蛇簽下6年2.07億超級大約後頭一年表現不佳（防禦率4.37，且因傷只投了158.2局）的第一印象，近年來鮮少看到葛蘭基靠投球表現登上棒球新聞頭條，反倒是他好得出奇的打擊還比較吸睛。今年開幕賽葛蘭基只投3.2局就被道奇砲轟4發全壘打丟掉7分的慘狀不但不下陳偉殷，也與他現役年薪第三高（3450萬美金）的身價完全不符。

但葛蘭基很快做出調整，從第二戰開始他每場比賽都投出優質先發，而且最近五戰沒被對手擊出任何一隻全壘打。總計這8場先發葛蘭基的防禦率是2.19，三振四壞比是驚人的54:6，對手打者的OPS只有.544。最神奇的還在後頭——根據進階數據網站Fangraph統計，葛蘭基這一季快速球平均時速只有89.5英哩，在91位先發投手中排名倒數第6。而葛蘭基一向知名的大幅度曲球平均時速更只有69.2英哩——只有他的前隊友柯賓（Patrick Corbin）曲球球速比他慢。有趣的是葛蘭基的變速球平均球速反倒高達86.9英哩，跟速球只有不到3英哩的速差，完全顛覆「投變速球就是要用跟快速球相同出手姿勢，投出有大幅度速差的變速球才能騙倒打者」的傳統觀念。

響尾蛇先發投手葛蘭基越老越精明，他找到聰明的投球方法，不但更省力，而且還讓對手更難打！ 美聯社 分享 facebook

但葛蘭基就靠這一手「該快不快，該慢不慢」的配球菜單，硬是投出前段班的出色成績。即使加上被打爆的首戰先發，他的防禦率仍只有3.16，而且7.13:1的三振四壞比高居聯盟第四。若從進階數據來看，葛蘭基的表現就不那麼令人意外。當他投出的球落在好球帶之外，對手打者揮棒率高達37.5%（全聯盟第二高）；但當球進入好球帶時，打者揮棒率反倒只有60%（第五低）。眾所周知，揮棒打好球帶以外的球多半無法結實擊中。根據大聯盟官方Statcast數據統計，葛蘭基本季投球共被擊出153次（第11多），但其中被結實擊中的比例只有7.2%，比許多強投還低了不少，充分顯現他靠精準控球誘使打者出棒卻擊球軟弱無力的能力。

事實上早在2014年葛蘭基的球速就已開始下降，去年更首度跌破90英哩大關。上一季開打前接受訪問時，葛蘭基就坦言「其實每一年他都在為自己的球速下降感到不安」，但擁有極高天賦及好勝心的他當然不會坐以待斃。不再擁有凌厲速球及滑球的葛蘭基不斷加強並增加變速球的使用比例，以及持續優化他過去拿手的曲球，並將控球打磨到極致。也因此他的曲球雖慢、變速球雖沒有明顯速差，卻都是聯盟中最具壓制力的球路之一。以下兩個數據充分顯現葛蘭基速球不快卻控球精準的特色：2017年他所投出的邊邊角角球路獲得好球的比例高達55.2%（全大聯盟第四，平均只有46.9%）。去年他投出的球路準確命中捕手手套的比例也高達63.6%——同樣是聯盟第四位。

葛蘭基近來優異的表現再次證明失去的球速可以靠控球及配球策略來彌補，沙巴西亞及柯隆也都是很好的例子。 美聯社 分享 facebook

既要作到能夠用變化球、變速球補快速球之不足，又要講求控球精準，或許有些人會認為這難度未免太高。的確如此，想在這個球速越來越快、球越打越遠的強力棒球時代求生存原本就極不容易，而年過30球速開始變慢的投手要能繼續應對虎狼般兇猛的打者更是難上加難，當然就得花極大力氣去彌補失去的球速。縱有再好的投手再生工廠，自己不下苦工也是枉然。葛蘭基做到了，即便年過35他仍能躋身一流投手之列。比葛蘭基還小一歲多的陳偉殷能否做到？從最近學習卡特球的新聞來看，或許他也正在朝類似的方向努力。至於是否能夠有成，就有待時間來驗證了。