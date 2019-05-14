典型「夏天的男人」 陳偉殷終於要熱力全開了嗎？

隨著邁阿密氣溫持續攀升，「夏天的男人」陳偉殷表現也漸入佳境。在5月所出賽的3場比賽中，他一分未失──連同4月的比賽，已經連續5場沒失分，目前防禦率與FIP已下降至9.00及7.67。雖然仍與聯盟平均值有頗大的差距，但從各項數據看來，他對球種的掌握度及教練團對他的信任，已逐漸上升。

卡特球成新寵

一直以來，滑球都是陳偉殷使用頻率第二高的球種。然而，他4月時卻一直找不到投滑球的手感，均速83.9 mph、長打率1.000都非常不理想，讓他升高了曲球的使用量，並開始嘗試使用卡特球。

陳偉殷在受訪時表示，近幾場比賽他已捨棄滑球、改投卡特球。但大聯盟statcast網站易將卡特球辨識成滑球，所以以下將用statcast紀錄陳偉殷5月份投的滑球，認定為卡特球來分析。

在5月所投的4.1局中，陳偉殷的卡特球使用率為34.0%，是五個球種中最高的。達2273 rpm的轉速、85.1 mph的均速，加上落在內外邊角的控球，締造了被打擊率0.143、長打率0.143的優異表現，B%更是完美的0。現在，卡特球躍升為陳偉殷兩好球後的決勝球，往往能順利解決打者。在直球失靈的情況下，曲球、卡特球紛紛跳出來當救星，效果頗佳。

陳偉殷開始大量始投卡特球後似乎控球變得更好，被打出的長打也跟著減少。 美聯社 分享 facebook

直球偏高仍是老毛病

自春訓以來，陳偉殷直球易偏高的問題就已成常態。他最近仍常將直球投至紅中位置，前幾季優秀的command（將球控在邊角的能力）蕩然無存。他本季的直球使用率超過50%，但被打擊率0.393、B% 16.7%及揮空率15.9%，都比以往遜色許多。

本月陳偉殷直球的被打擊率為0.333，雖與巔峰時期有段差距，但已較4月份的表現來得穩定。不過，他這個月的直球均速有下降的趨勢，可能是為求控球而降速所致，這樣的投球策可否維持成效，有待觀察。對陳偉殷而言，四縫線一直以來都是他使用頻率最高的球路，如果能夠找回以往的command，將對往後的投球生涯有關鍵性的幫助。

漸獲馬林魚教練團信任

陳偉殷最近的3次出賽中，有2次在落後3分的情況下登板，另1次則是在落後5分的局面。雖然陳偉殷尚無法進入「牛棚勝利方程式」，但相較先前多在大比分落後的局面出賽，他最近已漸獲教練團信任，能在球隊有獲勝機會的戰況下登板。

馬林魚其他兩名「敗戰處理投手」布萊斯（Austin Brice）及賈西亞（Jarlin Garcia），近幾場都不若陳偉殷穩定。前者在5月份出賽3場，共投6局失1分，送出4次保送，控球比陳偉殷還不穩；後者在美國時間4月27日對費城人單局狂丟5分，大大減低了球團對他的信心，不久後就將他下放3A。

在潛力新秀環伺的馬林魚投手群中，陳偉殷的出賽空間難免會被壓縮。但只要拿出優於競爭者的表現，自然會獲得教練團信任，也不會再將他定位為「敗戰處理投手」。

馬林魚總教練馬丁利對陳偉殷逐漸恢復信任，近期就有機會將他從「敗戰處理組」調到較受重用的位置。 美聯社 分享 facebook

馬林魚期望榨出陳偉殷價值

由於季初表現大走鐘，有消息指出陳偉殷面臨被釋出的危機。馬林魚總管希爾（Michael Hill）則駁斥，球團不想平白浪費4200萬美金（若釋出陳偉殷，馬林魚還是要負擔他接下來的薪水），期望藉由多方面的調整，增加他的賣相或繼續留在投手丘上的價值。

隨著年齡增長，陳偉殷的球速、體力已開始走下坡。對此，他的態度相當樂觀，認為這是職業球員的必經之路。為了彌補直球尾勁下降的劣勢，除了曲球外，他還多運用了卡特球。目前漸入佳境的他，若持續保持當前的手感，季中就有望晉升「牛棚勝利組」，甚至回歸到先發輪值。