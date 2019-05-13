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MLB／技壓美聯塞揚史奈爾 田中7局好投率洋基勝光芒

2019-05-13 05:36聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

田中將大領軍洋基踢館光芒，七局只丟一分的他技壓同場先發的塞揚得主史奈爾（Blake Snell），終場洋基7：1勝出，不過美聯東區排名仍後落龍頭的光芒0.5場勝差。

田中將大投滿七局、送出七K都追平本季個人最佳，此役被敲五支安打的他，唯一的失分是六局下，讓米道斯（Austin Meadows）敲出陽春砲所致，在這之前，田中剛送給光芒打者連續12上12下。

最後田中將大只用73球就下場休息，前三場出賽都與勝投無緣，今天終於收獲本季第三勝，目前防禦率為3.44。

反觀史奈爾5.2局投球就用96球，前四局還和田中將大互別苗頭，五局上卻在兩人出局後被連敲三支安打、丟掉兩分，就此甩不開敗投命運，吞下今年第四敗的他，徒留單場12K的三振秀。

光芒主場在九局上一度失去電力，雖然是日場的比賽，但室內球場仍照明不足，讓比賽中斷43分鐘才重新恢復進行，期間球迷紛紛拿出手機點綴成一片燈海。

洋基打者沒因等待熄火，反而加足馬力，比賽再度展開後強取四分，先是菜鳥艾斯崔達（Thairo Estrada）用陽春砲做為生涯第二轟，接下來兩支安打和一個刻意保送形成滿壘，烏謝拉（Gio Urshela）長打帶有兩分打點，賈納（Brett Gardner）最後再補上高飛犧牲打。

受益於洋基隊的高人氣，光芒主場連續兩天票房開出滿場的紅盤，這僅是他們本季第三場完售的比賽，除了這兩天外，另外一場是開幕戰。

田中將大拿下本季第三勝。美聯社
田中將大拿下本季第三勝。美聯社
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光芒洋基田中將大
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