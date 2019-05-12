MLB／陳偉殷連5戰無失分 歸功情緒控管得宜

2019-05-12 14:21 中央社 紐約11日專電



陳偉殷將連5戰無失分歸功於情緒控管得宜，不急於求表現，有助專心思考投球策略。 美聯社 分享 facebook

效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的陳偉殷今天中繼一局，用10球解決3名打者，送出一次三振。他將連5戰無失分歸功於情緒控管得宜，不急於求表現，有助專心思考投球策略。

馬林魚晚間客場出戰紐約大都會隊，陳偉殷7局下在1比4落後時登場，先以4球三振戴維斯（J.D. Davis），接著讓卡諾（Robinson Cano）與阿隆索（PeteAlonso）擊出游擊方向滾地球出局，三上三下完成中繼任務。

陳偉殷本季從先發轉戰牛棚，季初適應不良，4月9日客場出戰辛辛那提紅人隊，後援2局挨4轟、狂失10分，自此表現回穩，近5戰都未失分，防禦率從24.75一路降至9.00。

陳偉殷賽後受訪表示，季初剛轉換角色不久，常擔心間隔太多天沒上場投球，連何時上場都不知道，就會急於表現，上場一急，結果通常不會太好。近幾場比賽較能控制情緒，情緒穩定，便能專心思考如何執行投球方針。

他說：「電話來叫（教練團通知牛棚準備）的時候就想說不急，盡量不要讓自己心情起伏太大，盡量保持平穩，可能因為這樣，比較能去想怎麼應付接下來的打者。」

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後也稱讚陳偉殷近期表現。他表示，陳偉殷苦練展現成果，在不同賽況登板都能順利解決打者，教練團會繼續讓陳偉殷在比賽不同階段上場投球。

馬林魚昨晚以2比11慘敗大都會後，此役先聲奪人，先發投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）3局上敲出二壘安打，打回一分。4局下，大都會康佛托（MichaelConforto）把握得點圈有人打擊機會，適時揮出安打，扳平比數。

6局下，阿坎塔拉遭遇亂流，阿隆索與康佛托連續揮出陽春砲，大都會先發投手狄葛隆（Jacob deGrom）接著在傷口上灑鹽，補上帶有一分打點的中間方向穿越安打，大都會單局攻下3分，奠定勝基，終場以4比1贏球。

狄葛隆主投7局送出8次三振，被敲5支安打，僅失一分，拿下本季第3勝，還單場敲出2支安打，進帳一分打點。馬林魚苦吞5連敗，對戰大都會7連敗，本季戰績10勝29敗，持續在國家聯盟東區墊底。