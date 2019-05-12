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MLB／相隔10天再登板 黃暐傑一局丟兩分不算責失

2019-05-12 11:41聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

本季第三度升上大聯盟的黃暐傑等待兩天後，今天等到本季第三場出賽，在八局下對太空人登板，後援一局失兩分，因隊友失誤均非責失，所屬遊騎兵以4：11輸球。

遊騎兵在比數4：9落後下，派上黃暐傑吃局數，一上場就保送史布林格（George Springer），中間還發生游擊手安德魯斯（Elvis Andrus）的失誤，讓黃暐傑在兩人出局後守不住一、三壘有人危機，先後被柯瑞亞（Carlos Correa）、古瑞爾（Yuli Gurriel）敲安，共丟掉兩分。

黃暐傑是在相隔十天又站上大聯盟投手丘，共面對七名打者，丟29球其中18球是好球，被敲兩支安打，有一個保送、沒有三振，由於失分都不是責失分，防禦率降至2.08。

太空人是由柯爾（Gerrit Cole）先發上陣，主投六局被敲四支安打，在二局上被潘斯（Hunter Pence）敲陽春砲而丟掉一分，沒有保送，飆出12次三振，這是他本季第五場雙位數三振，目前以84K位居大聯盟三振王，戰績四勝四敗，防禦率3.88。

太空人全場出現13支安打且攻勢集中，五局下要回領先，並在六至八局共攻下九分奠定勝基；頂替傷兵亞土維（Jose Altuve）擔任先發二壘手的狄亞茲（Aledmys Diaz）埋伏第九棒，四打數敲出一安打，靠著六局下的滿貫砲，收獲全隊最多的四分打點。

大聯盟遊騎兵
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