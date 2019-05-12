MLB／「國王」赫南德茲2500K達陣 史上第六年輕

2019-05-12 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



水手隊「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）今天對紅襪隊送出生涯第2500次三振，成為史上第36人。 美聯社 分享 facebook

水手隊「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）今天對紅襪隊送出生涯第2500次三振，成為史上第36人，也是第六年輕達成這個里程碑的球員，不過球隊最終以5：9輸給紅襪。

擔任先發投手的赫南德茲，僅投2.1局就丟掉7分，吞下本季第四敗，不過第二局對新秀查維斯（Michael Chavis）投出的三振是生涯第2500次三振，退場時則累積到2501次。

「終於。」赫南德茲表示：「這個里程碑對我意義重大，很榮幸能與這群菁英球員享有同項紀錄，希望還能多投幾年，達成3000次三振。」

赫南德茲是以33歲又33天之齡達成2500K，是史上第六年輕，前五名分別是萊恩（Nolan Ryan）、強森（Walter Johnson）、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、西佛（Tom Seaver）以及布萊列文（Bert Blyleven），也是現役達2500K的第四人，包括先前達成3000K的沙巴西亞（CC Sabathia）。

生涯15年都待在水手隊的赫南德茲，也是第12位在同一球隊拿下超過2500K的球員，代總教練艾克塔（Manny Acta）表示：「真的是很多三振，我們都知道他的生涯成績，從19歲就開始打球，他立下很棒的功績。」

對於赫南德茲在第三局突然失控，艾克塔澄清不是健康狀況出問題，「是熱身不夠，投手教練有點擔心，投完第一局我們想說沒問題，沒想到後面撐不過去。」