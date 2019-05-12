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MLB／全場10次雙殺 小熊靠康崔拉斯15局再見轟勝

2019-05-12 09:45聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

康崔拉斯面對整場比賽投手投出第467球，扛出再見陽春砲，幫助小熊在15局大戰中勝...
康崔拉斯面對整場比賽投手投出第467球，扛出再見陽春砲，幫助小熊在15局大戰中勝出。 美聯社
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小熊釀酒人的國聯中區首位戰打得難分難解，直到15局下康崔拉斯（Willson Contreras）面對整場比賽投手投出第467球，扛出再見陽春砲，小熊以2：1留住主場勝利，暫時保住分組龍頭。

兩隊都在第五局得到一分，之後掛零一路殺進延長賽；小熊先發投手漢默斯（Cole Hamels）七局好投，製造13個滾地球出局，包含四次雙殺，只差一次追平自己在去年締造的五次隊史紀錄。

小熊曾在去年追平大聯盟單場最多雙殺守備次紀錄，當時他們打完九局以1：0贏下海盜，共製造了六個滾地球雙殺，和一次的飛球雙殺，和1942年的洋基及1969年的太空人共同保持紀錄。

今天小熊上演單場六次雙殺守備，送給釀酒人難堪的隊史紀錄，不過釀酒人也回敬四次雙殺守備，兩隊合演十次雙殺的守備大戲。

除了雙殺外，長達4小時56分的馬拉松戰，寫下兩隊在小熊主場交手的最長時間紀錄，還合繳出許多「異常」數據，包含整場比賽共有19個保送、30次三振和得點圈有人時是13打數無安打。

兩隊總共啟用15名投手，其中小熊推出八人，燒光牛棚的總教練麥登（Joe Maddon）在賽後表示，原本預計下一位登板的就是捕手戴維斯（Taylor Davis）。

贏下近13場比賽的第11勝後，小熊目前以一場勝差領先釀酒人，明天雙方將進行三連戰系列賽最後一場，小熊有望延續自4月8日以來沒輸過系列賽的好運。

小熊釀酒人牛棚
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