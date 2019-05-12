MLB／邦賈納交8支不願交易球隊 洋基、紅襪入列

2019-05-12 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）有感於即將成為自由球員，季中或許會被巨人拿來當交易籌碼，他自動繳出八隊不願交易的名單，兩大美東豪門紅襪和洋基都上榜。

根據大聯盟專欄作家羅森索（Ken Rosenthal）推特指出，邦賈納相當有智慧，列出的八支球隊並非他想避開的，而是季中可能會向巨人提出交易申請的熱門候選，以此避免遭到交易的可能，包含勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人和紅雀。

不過羅森索指出，邦賈納也有同意季中交易的動機，因為今年賽季結束將成為自由球員的他，一旦轉隊就失去季後收到合格報價的資格，也不用多此一舉拒絕，這樣在投身自由市場時，就不會讓有興趣的球團付出失去選秀權的代價，有助提升個人的詢問度。

近來不少自由球員拒絕合格報價後，必須讓帶他離開市場的球團折損選秀權，因而變成滯留貨，現在還在尋找新東家的凱柯（Dallas Keuchel）和金布洛爾（Craig Kimbrel）就是例子。

29歲的邦賈納是巨人三奪世界大賽冠軍的功臣，進入季後賽常開「無雙」的他，生涯十月的戰績為八勝三敗、防禦率2.11，曾拿到國聯冠軍系列賽MVP和世界大賽MVP；今年例行賽他已出賽八場，成績為兩勝四敗，防禦率3.99。