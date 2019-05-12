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MLB／浪人傑克森轉隊藍鳥 生涯待14隊創新猷

2019-05-12 07:59聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

老牌先發投手傑克森（Edwin Jackson）今天被運動家交易到藍鳥，一旦下周他穿上藍鳥戰袍在大聯盟亮相，就可以自動寫下一筆大聯盟新猷，生涯待過14支球團的他，將成為史上打過最多大聯盟球隊的球員。

傑克森原本和多泰爾（Octavio Dotel）共同擁有旅居大聯盟13支球隊的紀錄，沒想到運動家換回現金，將他交易到藍鳥，正式邁向第14支東家。

由於巴寇斯（Clay Buchholz）和理查德（Clayton Richard）接連躺進十天受傷名單，藍鳥先發輪值告急，在預算有限的情況下，將目光投向35歲的傑克森。

傑克森在四月中才以小聯盟約續待運動家，今年還沒在大聯盟出賽，藍鳥將他交易來後，預計下周就會讓他排進先發輪值，傑克森只要蒐集到第14件大聯盟球衣，就能寫下大聯盟新紀錄。

傑克森過去其實曾「過水」藍鳥，2011年季中他只短暫待了幾分鐘，就被一起打包到紅雀，所以並沒有在藍鳥的出賽紀錄，如今多等了八年，他重獲機會穿上藍鳥球衣。

傑克森過去16年浪跡大聯盟，從選秀會上被道奇相中起，接下來待過魔鬼魚（現為光芒）、老虎、響尾蛇、白襪、紅雀、國民、小熊、勇士、馬林魚、教士、金鶯和運動家，加上即將升上的藍鳥，大聯盟30支球隊他就待過近半數。

目前傑克森生涯握有104勝123敗，防禦率4.60的成績，去年他在運動家也有不俗表現，為六勝三敗、防禦率3.33，不過今年在3A先發完三場，防禦率卻高達6.75，僅收獲一勝。

大聯盟藍鳥
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