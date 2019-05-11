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MLB／還是想回先發 陳偉殷：機會總會來的

2019-05-11 13:23世界日報 記者廖廷儀╱即時報導

陳偉殷在賽前熱身。 記者廖廷儀/攝影
陳偉殷在賽前熱身。 記者廖廷儀/攝影
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陳偉殷在賽前熱身。 記者廖廷儀/攝影
陳偉殷在賽前熱身。 記者廖廷儀/攝影
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前一陣子受傷的右大腿還有些不適，不影響馬林魚隊台灣左投陳偉殷近來的調整與表現。連續四次登板都沒有失分，說明了他的漸入佳境。

「還好啦，右腿傷不嚴重，」陳偉殷說，「就是最近不能做重量訓練，其他沒有什麼大影響。」

影響大的，是球場上角色的改變。一下子突然從先發投手變成後援，而且是在春訓最後一天才告知，讓他有些無所適從。畢竟，來到美國後，除了因傷所苦的2017年外，一直都是全職先發，真的長期擔任中繼還得追溯到2008年在日本職棒。這樣臨時改任後援，對於多年來已有固定練習與調整模式的殷仔來說，並不容易。

「來得太突然，一下子很不習慣，因為先發跟後援的準備方式是完全不一樣的，」陳偉殷說，「我等於很多事情都是要從頭學起。」

打了一輩子的棒球，再熟悉不過的棒球，殷仔突然覺得很多地方不懂；例如，牛棚裡很多投手都只需要熱身個十來球就能上場，讓剛轉任後援的殷仔覺得不可思議。

「甚至還有人說他五、六球就夠了，」陳偉殷苦笑說，「我心想，怎麼可能啊，我常常丟到30、40球都還熱不開，他們是怎麼做到的？」

在這段困難的時間裡，馬林魚隊投手教練小史陶邁爾（Mel Stottlemyre Jr.）、隊友如資深後援投手羅莫（Sergio Romo），都給予殷仔許多建議，從後援投手心態、準備、到觀念等，都讓殷仔受益良多。

「開季的時候很慘，就是真的感覺都跑掉了，什麼都不對，有時候熱身時就投太多，反正一切都很不習慣，」陳偉殷說，「現在慢慢抓到了，每次教練通知熱身時，就是先丟個10球，然後與教練討論一下接下來可能碰到的打者，然後再補個幾球，就可以上場了。」

就這樣，改變心態、正面看待，陳偉殷愈來愈能適應後援投手的節奏。

「我明白球隊想要年輕化，給年輕投手機會，」殷仔坦言，心中不可能毫無怨言，也還是想當先發，但他現在欣然接受新角色，「最重要的是先把自己準備好，球季還很長，機會總是會來的。」

陳偉殷馬林魚棒球
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