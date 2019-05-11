MLB／復出後場場三振 大谷快速集滿7K

2019-05-11 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



天使戰金鶯，大谷繼續先發打DH，在前三打數盡墨，還吞下兩次三振。 美聯社 分享 facebook

昨役敲出雙安的大谷翔平並沒有將打擊手感延續到今天，續以天使先發第三棒、指定打擊出征金鶯主場，在四三打數盡墨，還吞下兩次三振；由於比賽進行到七局時下起暴雨造成中斷，天使暫時以8：2領先。

大谷翔平在前兩打席都是面對金鶯先發右投史崔利（Dan Straily），都吞下三振，五局上金鶯在大谷翔平上場打擊前，把剛丟掉第四分的史崔利換下場，不過大谷面對牛棚右投菲力普斯（Evan Phillips）也沒製造安打，而是以滾地球出局作收。

復出以來打擊頭盔掉不停的大谷翔平，三振數也吞不停，連四場出賽場場領K，目前已經累計七次三振，打擊率也下降到1成33。

天使強打楚奧特（Mike Trout）來到過去留下佳績的金鶯主場，果然催生出本季客場首轟，三局上用中外野兩分砲做為本季個人第八發全壘打，率領球隊以3：1領先。

這是楚奧特生涯在金鶯主場的第九轟，他也只在這裡打了26場比賽，全壘打數卻已經超越美聯西區其它敵隊主場，就連打了49場的太空人主場也難以看到楚奧特開砲。

楚奧特在五局上敲出二壘安打，再帶回一分打點，同時也把史崔利打退場；天使在這局灌入五分，讓史崔利紀錄上以4.1局投球失六分，成為敗投候選人。

天使先發的卡希爾（Trevor Cahill）在前四場比賽最多先發4.1局，今天回穩繳出六局丟兩分的優質先發，有望在睽違一個月後奪得勝投。