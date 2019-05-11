MLB／外野金臂排行榜 洋基「法官」賈吉排第3

2019-05-11 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



洋基「法官」賈吉不只會打全壘打，「雷射肩」金臂也被美媒評為聯盟第三。 美聯社 分享 facebook

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）目前仍因左腹斜肌拉傷躺在傷兵名單，但在體育網站「The Athletic」公布的最佳外野金手臂排行中，他依舊排名第三，甚至比紅襪金手套貝茲（Mookie Betts）的名次更高，顯示出他在防守端的貢獻並不比打擊遜色。

「The Athletic」說明賈吉擁有當今最佳外野「金手臂」之一的理由，去年他用雷射肩擋下八分，是全聯盟最多，而這三年掉落在洋基右外野的安打，只有39%的跑者可以在他面前多進占一個壘包，這個比例已經是全聯盟右外野手最低，大聯盟平均值約為49%。

不過也有人質疑，洋基右外野腹地太小，讓賈吉的守備更加容易，但就算把外野距離列入計算，他仍排得上聯盟頂尖外野手；自從2016年登上大聯盟以來，賈吉累積17次外野助殺，其中9次集中在上個賽季，在全聯盟外野手中排在並列第十、和紅襪的布萊德利（Jackie Bradley Jr.）等人並列。

「The Athletic」給出外野十大金手臂的第一名為運動家的勞瑞亞諾（Ramon Laureano），第二名是紅人普伊格（Yasiel Puig），賈吉位居第三，排名高過第四名的雙城羅沙里歐（Eddie Rosario）、第五名的大都會拉加雷斯（Juan Lagares），美聯MVP貝茲則是名列第六。