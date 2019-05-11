MLB／陳偉殷後援漸入佳境 坦言仍想回先發輪值

2019-05-11 11:10 中央社 紐約10日專電



陳偉殷本季轉戰牛棚，近4場出賽無失分，表現漸入佳境，坦言還是想回先發。 美聯社 分享 facebook

效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的陳偉殷本季轉戰牛棚，近4場出賽無失分，表現漸入佳境。他今天說，已逐漸適應後援角色，如有機會仍希望回到先發輪值，但不會強求。

陳偉殷職業生涯大多擔任先發投手，本季轉換角色，季初表現跌跌撞撞，4月9日客場出戰辛辛那提紅人隊，後援2局挨4轟、狂失10分，寫下大聯盟生涯最慘出賽紀錄。陳偉殷自此表現回穩，近4戰都未失分，防禦率降至9.69。

馬林魚隊今天作客紐約，與大都會隊展開3連戰。陳偉殷賽前受訪提到，教練團直到春訓尾聲才通知他要從牛棚出發，剛開始他只想趕快適應新角色，但不知如何調整，只能盡量在牛棚熱身，希望上場能有好結果。

陳偉殷坦言：「不管做的跟想的其實都很多，可是得來的效果不是那麼正面。」

歷經季初震撼教育，陳偉殷調整心態，逐漸適應不定時出賽的後援角色，並和投手教練與羅莫（SergioRomo）等資深牛棚投手交換調整心得，慢慢掌握後援投手迅速熱身便可上場投球的訣竅。

被問到適應後援角色後是否還想回先發輪值，陳偉殷說：「多多少少吧！也不強求。」

他表示，馬林魚先發輪值多名投手狀況都不錯，「不管有沒有機會，反正就是先把目前的工作做好，如果有機會的話，當然還是希望回到先發角色」。

馬林魚昨天客場迎戰芝加哥小熊隊，陳偉殷後援2局，被敲一支安打，三振與四壞保送各一，沒有失分。近幾場比賽，陳偉殷鮮少使用以往倚重的滑球，球種搭配新增近期苦練的卡特球（cutter，又稱切球），成績明顯進步。

卡特球介於直球與滑球之間，球速比滑球快，變化幅度則不如滑球，是名人堂投手李維拉（MarianoRivera）的拿手球路。右投手投卡特球，進壘時會往右打者外角快速偏移，打者不易抓住擊球點。

陳偉殷表示，投手教練認為卡特球進壘變化時間較慢，打者看起來更像直球，改變球種搭配或許會產生助益。他說，過去投滑球最快時速可達89英哩（約143.2公里），其實就照投滑球的感覺投卡特球而已，沒想到產生不錯的效果。

陳偉殷說，打者也許尚未發現他投卡特球，隨著出賽次數增加，他或許要再改變球種搭配，希望慢慢抓住感覺並拿捏好控球，表現可以愈來愈好。